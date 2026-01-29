Рейтинг@Mail.ru
"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину
"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину
Соединенные Штаты могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину

Дэвис: США могут прекратить помогать Украине из-за операции против Ирана

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном", — пояснил он.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией
06:38
Эксперт напомнил, что американский лидер Дональд Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана, что может означать подготовку к десантной операции.
"Нападение может произойти буквально в течение 24 часов, возможно, даже сегодня вечером по нашему времени", — предположил Дэвис.
В четверг телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп рассматривает возможность нанесения мощных ударов по Ирану в случае провала переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. 28 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это невозможно": Мерц в резкой форме отказал Украине
00:33
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряженности вокруг Ирана, так как Тегеран по-прежнему отказывается уступать требованиям Трампа.
Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США
03:32
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что намерения американского лидера угрожают суверенитету Ирана.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз
02:24
 
