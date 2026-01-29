"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана, Соединенные Штаты могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что американский лидер Дональд Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана , что может означать подготовку к десантной операции.

"Нападение может произойти буквально в течение 24 часов, возможно, даже сегодня вечером по нашему времени", — предположил Дэвис

В четверг телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп рассматривает возможность нанесения мощных ударов по Ирану в случае провала переговоров.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряженности вокруг Ирана, так как Тегеран по-прежнему отказывается уступать требованиям Трампа.

Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.