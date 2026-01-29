https://ria.ru/20260129/ssha-2070896207.html
"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину
"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину - РИА Новости, 29.01.2026
"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину
Соединенные Штаты могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:48:00+03:00
2026-01-29T06:48:00+03:00
2026-01-29T09:22:00+03:00
"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину
Дэвис: США могут прекратить помогать Украине из-за операции против Ирана
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Соединенные Штаты могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана, заявил
подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Начало новой войны на Ближнем Востоке
может усилить вовлечение США
так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву
находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном", — пояснил он.
Эксперт напомнил, что американский лидер Дональд Трамп
уже направил военные корабли к берегам Ирана
, что может означать подготовку к десантной операции.
"Нападение может произойти буквально в течение 24 часов, возможно, даже сегодня вечером по нашему времени", — предположил Дэвис
.
В четверг телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп рассматривает возможность нанесения мощных ударов по Ирану в случае провала переговоров.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряженности вокруг Ирана, так как Тегеран
по-прежнему отказывается уступать требованиям Трампа.
Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что намерения американского лидера угрожают суверенитету Ирана.