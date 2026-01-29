США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. США год от года сталкиваются со смертоносными снежными штормами, которые, помимо нечищенных дорог и задержек рейсов в аэропортах, приводят к гибели десятков людей и потерям миллиардов долларов, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.

США возглавляют мировой антирейтинг стран, которые терпят наибольший экономический урон от ударов стихии, к которым относятся и суровые зимы. Только прошедшая снежная буря обойдется американской экономике в сумму потерь до 115 миллиардов долларов, свидетельствуют изученные РИА Новости данные аналитиков.

Обрушившийся на выходных на Штаты буран ("исторический" по версии президента Дональда Трампа ) привел к гибели десятков человек, СМИ сообщают о 50-60 скончавшихся. Только в крупнейшем и богатейшем мегаполисе Нью-Йорке власти отчитались о десяти насмерть замерзших американцев. В одноименном штате смерти от снега и холода, причем массовые, – не редкость. Например, в 2022 году только в одном округе, Эри, погибли, по данным прессы, под 40 человек.

Зимние холода наносят Нью-Йорку ущерб в 1-2 миллиарда долларов в год, однако за период 2020-2024 годов цифра оценивается и вовсе в 10-20 миллиардов, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Всего с 1980 по 2024 год в США управление зафиксировало 403 погодных и климатических катастрофы с ущербом в более чем 1 миллиард долларов. Отдельными категориями выделяют сильные холода (девять подобных событий) и зимние снежные штормы – 24.

Сопровождается непогода массовыми перебоями в электроснабжении - в этот шторм, к примеру, без света остались около 400 тысяч домов.

Непогода-убийца, помимо прочего, провоцирует и транспортные коллапсы. На дорогах – массовые ДТП. К примеру, в январе в Мичигане из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей. Было и больше: пять лет назад в штате Техас из-за обледеневшей дороги столкнулись более 130 машин, погибли шестеро.

На земле из-за снега остаются и самолеты. В Вашингтонском аэропорту Рейгена, к примеру, прошедший на выходных шторм "приземлил" вообще все самолеты – отменены были все вылеты. Всего по стране – несколько тысяч рейсов. И так – ежегодно из-за непогоды.