Рейтинг@Mail.ru
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ssha-2070890996.html
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах - РИА Новости, 29.01.2026
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах
США год от года сталкиваются со смертоносными снежными штормами, которые, помимо нечищенных дорог и задержек рейсов в аэропортах, приводят к гибели десятков... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T04:21:00+03:00
2026-01-29T04:21:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
мичиган
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260128/ssha-2070848161.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070664766.html
https://ria.ru/20260128/ssha-2070692471.html
сша
нью-йорк (город)
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), мичиган, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Мичиган, Дональд Трамп
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах

РИА Новости: США возглавляют рейтинг стран, терпящих наибольший урон от стихий

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. США год от года сталкиваются со смертоносными снежными штормами, которые, помимо нечищенных дорог и задержек рейсов в аэропортах, приводят к гибели десятков людей и потерям миллиардов долларов, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
США возглавляют мировой антирейтинг стран, которые терпят наибольший экономический урон от ударов стихии, к которым относятся и суровые зимы. Только прошедшая снежная буря обойдется американской экономике в сумму потерь до 115 миллиардов долларов, свидетельствуют изученные РИА Новости данные аналитиков.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США
Вчера, 19:17
Обрушившийся на выходных на Штаты буран ("исторический" по версии президента Дональда Трампа) привел к гибели десятков человек, СМИ сообщают о 50-60 скончавшихся. Только в крупнейшем и богатейшем мегаполисе Нью-Йорке власти отчитались о десяти насмерть замерзших американцев. В одноименном штате смерти от снега и холода, причем массовые, – не редкость. Например, в 2022 году только в одном округе, Эри, погибли, по данным прессы, под 40 человек.
Зимние холода наносят Нью-Йорку ущерб в 1-2 миллиарда долларов в год, однако за период 2020-2024 годов цифра оценивается и вовсе в 10-20 миллиардов, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Всего с 1980 по 2024 год в США управление зафиксировало 403 погодных и климатических катастрофы с ущербом в более чем 1 миллиард долларов. Отдельными категориями выделяют сильные холода (девять подобных событий) и зимние снежные штормы – 24.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США
Вчера, 00:58
Сопровождается непогода массовыми перебоями в электроснабжении - в этот шторм, к примеру, без света остались около 400 тысяч домов.
Непогода-убийца, помимо прочего, провоцирует и транспортные коллапсы. На дорогах – массовые ДТП. К примеру, в январе в Мичигане из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей. Было и больше: пять лет назад в штате Техас из-за обледеневшей дороги столкнулись более 130 машин, погибли шестеро.
На земле из-за снега остаются и самолеты. В Вашингтонском аэропорту Рейгена, к примеру, прошедший на выходных шторм "приземлил" вообще все самолеты – отменены были все вылеты. Всего по стране – несколько тысяч рейсов. И так – ежегодно из-за непогоды.
В преддверии снежных буранов и холодов американцы традиционно опустошают в магазины. Пережившие "историческую" непогоду этого года корреспонденты РИА Новости передавали: полки в магазинах опустели, очереди – увеличились. Причина для многих россиян незначительная - несколько десятков сантиметров снега.
Люди во время снегопада в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 51
Вчера, 08:30
 
В миреСШАНью-Йорк (город)МичиганДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала