https://ria.ru/20260129/ssha-2070886454.html
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз - РИА Новости, 29.01.2026
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз
Министерство войны США может не справиться с задачей по созданию в запланированные сроки спутниковой системы выявления ракетных угроз, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:24:00+03:00
2026-01-29T02:24:00+03:00
2026-01-29T02:24:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20260124/pentagon-2070097439.html
https://ria.ru/20260127/baza-2070450683.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз
РИА Новости: США могут не успеть создать систему выявления ракетных угроз в срок
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Министерство войны США может не справиться с задачей по созданию в запланированные сроки спутниковой системы выявления ракетных угроз, выяснило РИА Новости, изучив заключение контрольно-бюджетного управления страны.
Согласно документу ведомства, с которым ознакомилось агентство, Пентагон
в настоящее время занимается созданием новой системы выявлению и отслеживания ракетных угроз на основе работы как наземных объектов, так и множества орбитальных спутников. Всего до 2029 года планируется разместить на орбите не менее 300-500 спутников, потратив на это около 35 миллиардов долларов.
Целью Пентагона является быстрое внедрение новых возможностей и частое обновление технологий путем поэтапного вывода на орбиту спутников партиями, которые называются траншами. При этом каждый транш необходимо заменять примерно через пять лет после запуска, отмечается в документе.
"Однако его нынешние усилия рискуют не быть реализованы так быстро, как планируется", - подчеркивается в заключении.
В ведомстве уточнили, что Пентагон уже переоценивает готовность некоторых критически важных элементов будущей системы, в том числе космических аппаратов, которые необходимо модифицировать для выполнения миссии.
Кроме того, по оценке управления, Агентство космического развития США
недостаточно сотрудничает с боевыми командованиями Пентагона при работе над созданием системы.
"Существуют риск того, что Агентство космического развития поставит спутники, которые не будут соответствовать потребностям бойцов", - указано в документе.