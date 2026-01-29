Рейтинг@Mail.ru
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ssha-2070886454.html
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз - РИА Новости, 29.01.2026
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз
Министерство войны США может не справиться с задачей по созданию в запланированные сроки спутниковой системы выявления ракетных угроз, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:24:00+03:00
2026-01-29T02:24:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20260124/pentagon-2070097439.html
https://ria.ru/20260127/baza-2070450683.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
США могут не справиться в срок с созданием системы выявления ракетных угроз

РИА Новости: США могут не успеть создать систему выявления ракетных угроз в срок

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Министерство войны США может не справиться с задачей по созданию в запланированные сроки спутниковой системы выявления ракетных угроз, выяснило РИА Новости, изучив заключение контрольно-бюджетного управления страны.
Согласно документу ведомства, с которым ознакомилось агентство, Пентагон в настоящее время занимается созданием новой системы выявлению и отслеживания ракетных угроз на основе работы как наземных объектов, так и множества орбитальных спутников. Всего до 2029 года планируется разместить на орбите не менее 300-500 спутников, потратив на это около 35 миллиардов долларов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Пентагон не раскрыл, кто придумал название для секретного оружия США
24 января, 18:54
Целью Пентагона является быстрое внедрение новых возможностей и частое обновление технологий путем поэтапного вывода на орбиту спутников партиями, которые называются траншами. При этом каждый транш необходимо заменять примерно через пять лет после запуска, отмечается в документе.
"Однако его нынешние усилия рискуют не быть реализованы так быстро, как планируется", - подчеркивается в заключении.
В ведомстве уточнили, что Пентагон уже переоценивает готовность некоторых критически важных элементов будущей системы, в том числе космических аппаратов, которые необходимо модифицировать для выполнения миссии.
Кроме того, по оценке управления, Агентство космического развития США недостаточно сотрудничает с боевыми командованиями Пентагона при работе над созданием системы.
"Существуют риск того, что Агентство космического развития поставит спутники, которые не будут соответствовать потребностям бойцов", - указано в документе.
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных
27 января, 03:05
 
В миреСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала