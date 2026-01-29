Рейтинг@Mail.ru
США потратили около $500 миллионов на размещение военных в городах - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ssha-2070885718.html
США потратили около $500 миллионов на размещение военных в городах
США потратили около $500 миллионов на размещение военных в городах - РИА Новости, 29.01.2026
США потратили около $500 миллионов на размещение военных в городах
США потратили полмиллиарда долларов за полгода на размещение военных и нацгвардии в городах, следует из данных Бюджетного управления Конгресса. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:10:00+03:00
2026-01-29T02:10:00+03:00
сша
в мире
вашингтон (штат)
лос-анджелес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035378147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a30d43d3809d96ad12f62a7c8a39aa72.jpg
https://ria.ru/20260127/nbc-2070448018.html
https://ria.ru/20260126/minneapolis-2070275982.html
сша
вашингтон (штат)
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035378147_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8233be05de30a7611d0fd74cc4ac2ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, вашингтон (штат), лос-анджелес, дональд трамп
США, В мире, Вашингтон (штат), Лос-Анджелес, Дональд Трамп
США потратили около $500 миллионов на размещение военных в городах

США потратили около $500 миллионов за полгода на размещение военных в городах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВоенные Национальной гвардии в Вашингтоне
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. США потратили полмиллиарда долларов за полгода на размещение военных и нацгвардии в городах, следует из данных Бюджетного управления Конгресса.
По состоянию на конец декабря 2025 года, стоимость развертывания 200 военнослужащих Национальной гвардии в городах составила около 496 миллионов долларов, следует из отчета.
Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с демонстрантами возле отеля, где, как сообщается, проживает Грег Бовино, в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса
27 января, 01:55
Согласно предоставленным данным, наибольшие расходы на одного военнослужащего в среднем в сутки зафиксированы в Вашингтоне и составляют 607 долларов. Минимальные расходы наблюдаются у Морской пехоты в Лос-Анджелесе – 311 долларов, а также в Мемфисе, если рассматривать только Национальную гвардию, где этот показатель достигает 522 долларов.
По предварительным оценкам ведомства, в 2026 году расходы на содержание 1000 военнослужащих Национальной гвардии в одном американском городе составят примерно 18-21 миллионов долларов в месяц.
Начиная с июня 2025 года, администрация Дональда Трампа отправила военнослужащих Национальной гвардии и действующих солдат Корпуса морской пехоты в шесть городов США: Лос-Анджелес (штат Калифорния), Вашингтон (округ Колумбия), Мемфис (штат Теннесси), Портленд (штат Орегон), Чикаго (штат Иллинойс) и Новый Орлеан (штат Луизиана).
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вэнс рассказал про нападение на сотрудников ICE в Миннеаполисе
26 января, 10:46
 
СШАВ миреВашингтон (штат)Лос-АнджелесДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала