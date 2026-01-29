США потратили около $500 миллионов на размещение военных в городах

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. США потратили полмиллиарда долларов за полгода на размещение военных и нацгвардии в городах, следует из данных Бюджетного управления Конгресса.

По состоянию на конец декабря 2025 года, стоимость развертывания 200 военнослужащих Национальной гвардии в городах составила около 496 миллионов долларов, следует из отчета.

Согласно предоставленным данным, наибольшие расходы на одного военнослужащего в среднем в сутки зафиксированы в Вашингтоне и составляют 607 долларов. Минимальные расходы наблюдаются у Морской пехоты в Лос-Анджелесе – 311 долларов, а также в Мемфисе , если рассматривать только Национальную гвардию, где этот показатель достигает 522 долларов.