Действия США в Арктике идут вразрез с интересами КНР, заявил посол - РИА Новости, 29.01.2026
00:41 29.01.2026
Действия США в Арктике идут вразрез с интересами КНР, заявил посол
Действия США в Арктике идут вразрез с интересами КНР в регионе, считает посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T00:41:00+03:00
2026-01-29T00:41:00+03:00
2026
Посол Чжан Ханьхуэй: действия США в Арктике идут вразрез с интересами КНР

© Фото : предоставлено посольством Китая в России
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : предоставлено посольством Китая в России
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Действия США в Арктике идут вразрез с интересами КНР в регионе, считает посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
"То, что американцы делают - они хотят заблокировать, закрыть все эти каналы, - это не только вопреки нашей воле, нашим интересам, это уже подрывает стабильность и мир во всём мире. Конечно, не только наши страны выступают против. Думаю, что в мире очень много государств возражает. Мы должны бороться с такими явлениями. Нам надо вместе работать, чтобы гарантировать безопасность и свободную перевозку наших грузов", - сказал посол газете "Известия".
Он также отметил, что Китай поддерживает тесные контакты с Россией по вопросу безопасности Северного морского пути. Странам необходимо сотрудничать, согласовывать их позиции, подкреплять и защищать общие интересы, считает посол КНР. Чжан Ханьхуэй, слова которого приводят "Известия", также сказал, что сотрудничество Китая с Гренландией носит ограниченный характер.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
