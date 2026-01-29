Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Европе забили тревогу из-за зависимости от СПГ из США - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/spg-2071067755.html
СМИ: в Европе забили тревогу из-за зависимости от СПГ из США
СМИ: в Европе забили тревогу из-за зависимости от СПГ из США - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: в Европе забили тревогу из-за зависимости от СПГ из США
В Европейском союзе растет беспокойство из-за зависимости от сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:52:00+03:00
2026-01-29T18:52:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
владимир путин
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4d4fa8bce8ffffb6e87ba193fe8139fa.jpg
https://ria.ru/20260126/es-2070328717.html
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070252348.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2064:1547_1920x0_80_0_0_305719bb87163d839c28dd8ec9500775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, владимир путин, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Мария Захарова, Евросоюз
СМИ: в Европе забили тревогу из-за зависимости от СПГ из США

Bloomberg: в ЕС растет беспокойство из-за зависимости от СПГ из США

© AP Photo / Olivier MatthysФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Европейском союзе растет беспокойство из-за зависимости от сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.
"Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растет обеспокоенность", — приводит издание его слова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Захарова раскритиковала запрет ЕС на поставки СПГ из России
26 января, 14:16
В публикации подчеркнули, что последние события в отношениях с Белым домом стали "тревожным сигналом" для блока, так как половина его поставок теперь зависит от Вашингтона.
Йоргенсен отметил, что союз изучает наращивание поставок из других стран, в том числе из Канады, Катара и стран Северной Африки.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что запрет поставок СПГ и трубопроводного газа из России в 2027 году, утвержденный Советом ЕС, — это отказ от свободы.
Кремль не раз заявлял, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Объекты газотранспортной системы Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Украине считают американский СПГ спасением, пишет Politico
26 января, 08:51
 
В миреРоссияСШАЕвропаВладимир ПутинМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала