СМИ: в Европе забили тревогу из-за зависимости от СПГ из США

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Европейском союзе растет беспокойство из-за зависимости от сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.
"Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растет обеспокоенность", — приводит издание его слова.
В публикации подчеркнули, что последние события в отношениях с Белым домом стали "тревожным сигналом" для блока, так как половина его поставок теперь зависит от Вашингтона.
Йоргенсен отметил, что союз изучает наращивание поставок из других стран, в том числе из Канады, Катара и стран Северной Африки.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что запрет поставок СПГ и трубопроводного газа из России в 2027 году, утвержденный Советом ЕС, — это отказ от свободы.
Кремль не раз заявлял, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
