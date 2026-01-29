Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 29 января: ВС России освободили населенный пункт Белая Береза
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 29.01.2026
Спецоперация, 29 января: ВС России освободили населенный пункт Белая Береза
Спецоoperatsiya, 29 января: ВС России освободили населенный пункт Белая Береза
Спецоперация, 29 января: ВС России освободили населенный пункт Белая Береза
Армия России установила контроль над населенным пунктом Белая Берёза в Сумской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
2026-01-29T19:58:00+03:00
2026-01-29T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
белгородская область
украина
белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

Спецоперация, 29 января: ВС России освободили населенный пункт Белая Береза

Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Белая Берёза в Сумской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Украинские войска за сутки потеряли до 1150 военнослужащих, танк и 22 бронемашины на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, добавили в МО.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Ночная атака дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
Источник конфликта пустеет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в четверг о начале рассылки национальной петиции против финансирования Украины.
Чехия не имеет средств для финансирования инициативы по поставке боеприпасов на Украину, заявил глава чешского МИД Петр Мацинка. По словам министра, которые приводит газета Politico, инициатива по поставке боеприпасов "продолжает действовать".

Нет, спасибо

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не поддержала идею Владимира Зеленского о создании европейской армии с участием ВСУ.
Зеленский озвучил идею создания европейской армии на базе ВСУ на Мюнхенской конференции по безопасности.

Переворот ветеранов-националистов

Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный может при поддержке Лондона попытаться создать на Украине армию "коричневых рубашек" для захвата власти и использовать военизированные отряды из ветеранов-националистов, как это попытался сделать Адольф Гитлер в Германии во время Пивного путча в 1923 году, такое мнение высказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
Обмен погибшими

Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ и получила 38 тел погибших российских бойцов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Дела о дезертирстве на Украине

Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
С 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, выяснило РИА Новости. Для сравнения, за тот же период 2025 года таких дел было 4 015, что говорит о резком росте показателя уже в первые недели нового года.

БПЛА в приграничье

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 28 беспилотниками, один человек погиб, еще один ранен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ по региону 28 января. Атакам подверглись 12 населенных пунктов в шести муниципалитетах области. Было выпущено 14 боеприпасов, сбиты и подавлены 16 БПЛА. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, два частных домовладения, объект инфраструктуры, предприятие и шесть транспортных средств.
Гладков добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы четырьмя беспилотниками, ранен мужчина, над Валуйским округом сбиты и подавлены пять беспилотников. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 14 боеприпасов и нанесены удары шести беспилотников, четыре из которых сбиты и подавлены.

Подполье действует

Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ на всей территории Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев предоставил кадры, на которых видно, как участники пророссийского подполья осуществляют поджоги на логистических маршрутах ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
