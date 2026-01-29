Боец ВС России спас жизнь раненому украинским дроном товарищу

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных Сил Амир Бикбулатов помог обездвиженному после ранения украинским дроном сослуживцу и спас ему жизнь во время боев в освобожденном населенном пункте, сообщили в Минобороны РФ.

Старший стрелок мотострелковой роты Бикбулатов со своей группой под активным огнем противника удерживал позиции в одном из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков. Один из российских военнослужащих получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона и не мог самостоятельно передвигаться.

"Гвардии младший сержант Бикбулатов незамедлительно выдвинулся к раненому, оказал ему первую помощь и, несмотря на постоянную угрозу повторных ударов FPV-дронов противника, организовал его безопасную эвакуацию в тыл", - говорится в сообщении.