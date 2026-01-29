СМИ: бывший главный тренер "Спартака" может возглавить "Реал"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" провел переговоры с главным тренером бирмингемской "Астон Виллы" Унаи Эмери, сообщил журналист Marca Рамон Альварес де Мон на странице в соцсети X.
12 января "Реал" объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера. Его сменил Альваро Арбелоа, под руководством которого мадридцы провели пять матчей во всех турнирах, одержали три победы и потерпели два поражения.
По информации источника, если "Реал" летом решит вновь сменить главного тренера, Эмери станет основным кандидатом. Стороны провели переговоры в последние дни, чтобы оценить готовность специалиста к работе.
Эмери 54 года, он возглавлял московский "Спартак" с июля по ноябрь 2012 года. За 26 матчей под руководством испанца "красно-белые" выиграли 12 раз, трижды сыграли вничью и 11 раз уступили. После этого Эмери ушел в испанскую "Севилью", с которой трижды выиграл Лигу Европы (2014-2016), еще раз этот трофей он позднее завоевал в составе "Вильярреала" (2021).
С 2022 года Эмери руководит "Астон Виллой". После 23 туров команда занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на 4 очка отставая от лидирующего лондонского "Арсенала".