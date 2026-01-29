Рейтинг@Mail.ru
Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание по Украине, сообщил Ульянов - РИА Новости, 29.01.2026
21:12 29.01.2026
Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание по Украине, сообщил Ульянов
2026-01-29T21:12:00+03:00
2026-01-29T21:12:00+03:00
в мире
украина
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
украина
россия
вена
в мире, украина, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Украина, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ проведет в пятницу внеочередное заседание по Украине, причины срочного созыва не ясны, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат уточнил, что внеочередное заседание совета состоится по инициативе управляющего от Нидерландов.
"Причины такой срочности пока не вполне ясны, однако, несомненно, нидерландские коллеги дадут разъяснения завтра", - написал Ульянов в Telegram-канале.
Чернобылькая АЭС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МАГАТЭ зафиксировало отключение линии электропередачи на ЧАЭС
16 января, 23:33
 
В миреУкраинаРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
