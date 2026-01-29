https://ria.ru/20260129/sovet-2071086028.html
Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание по Украине, сообщил Ульянов
Совет управляющих МАГАТЭ проведет в пятницу внеочередное заседание по Украине, причины срочного созыва не ясны, сообщил постоянный представитель России при... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:12:00+03:00
2026-01-29T21:12:00+03:00
2026-01-29T21:12:00+03:00
в мире
украина
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
украина
россия
вена
Новости
ru-RU
Ульянов: совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание по Украине