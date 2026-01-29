Рейтинг@Mail.ru
Полицейские в Приангарье спасли раненую сову
07:07 29.01.2026 (обновлено: 10:13 29.01.2026)
Полицейские в Приангарье спасли раненую сову
Полицейские в Приангарье спасли раненую сову - РИА Новости, 29.01.2026
Полицейские в Приангарье спасли раненую сову
Сотрудники ГАИ обнаружили на загородной трассе раненую сову, которую мог травмировать автомобиль, и передали специалистам в Дом природы, где ее подлечат и... РИА Новости, 29.01.2026
ИРКУТСК, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники ГАИ обнаружили на загородной трассе раненую сову, которую мог травмировать автомобиль, и передали специалистам в Дом природы, где ее подлечат и выпустят на волю, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На загородной трассе во время патрулирования полицейские увидели сову, которая с трудом смогла перелететь с дороги в сугроб. Ослабевшая птица явно нуждалась в помощи. Офицеры поймали сову и отвезли специалистам для осмотра в местный Дом природы.
"Спасенная сова оказалась длиннохвостой неясытью женского пола, у которой выявили сильное истощение, черепно-мозговую травму, повреждения глаза и сильный стресс. Специалисты посадили птицу в помещение с приглушенным светом и минимальным доступом людей, чтобы хищница могла восстановиться, успокоиться и не привыкала к человеку, а после выздоровления смогла без проблем вернуться в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.
Сейчас хищница проявляет завидный аппетит и идет на поправку.
Сотрудник спасслужбы Севастополя со спасенным на водозаборе бакланом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Севастополе спасли лебедей и баклана, вмерзших в лед
21 января, 16:16
 
Хорошие новостиПроисшествияИркутская областьГИБДД МВД РФ
 
 
