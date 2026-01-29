Сотрудники агентства Франс Пресс устроили пятичасовую забастовку

"На общем собрании в четверг сотрудники агентства Франс Пресс проголосовали за пятичасовую забастовку... Сотрудники агентства и профсоюзные (активисты - ред.) протестуют против реформы положения журналистов, отправляемых за границу", - говорится в публикации. Газета также уточняет, что "реформа" заключается в сокращении расходов на программу перевода журналистов за границу.

Причиной забастовки стало объявление руководства агентства о том, что в условиях снижения доходов планируется сэкономить 6 миллионов евро в 2026 году, а в дальнейшем экономить 10-12 миллионов евро в год, начиная с 2027 года. Эти средства руководство Франс Пресс планирует сэкономить за счет сокращения расходов на переводы сотрудников агентства на работу за границу, что затронет не менее 270 журналистов. Отделения профсоюзов при AFP выступили против этого плана, и руководство агентства даже организовало с ними обсуждение сложившейся ситуации. Тем не менее, разрешить конфликт не удалось, что и привело к забастовке, напоминает газета.