Сотрудники агентства Франс Пресс устроили пятичасовую забастовку

ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники информационного агентства Франс Пресс (AFP) устроили пятичасовую забастовку из-за решения руководства агентства о сокращении льгот для журналистов, отправляемых за границу, сообщает в четверг газета Liberation.
"На общем собрании в четверг сотрудники агентства Франс Пресс проголосовали за пятичасовую забастовку... Сотрудники агентства и профсоюзные (активисты - ред.) протестуют против реформы положения журналистов, отправляемых за границу", - говорится в публикации. Газета также уточняет, что "реформа" заключается в сокращении расходов на программу перевода журналистов за границу.
Французские профсоюзы призвали работников Лувра к забастовке
8 декабря 2025, 14:26
Забастовка, по информации издания, началась в 15.00 по местному времени (17.00 мск) и продлится до 20.00 (22.00 мск). Призыв к забастовке был выдвинут следующими профсоюзами: ведущим профсоюзом страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT), Национальный профсоюз журналистов (SNJ), "Рабочая сила" (FO), "Французская конфедерация профессиональных и управленческих кадров-Генеральная конфедерация менеджеров" (CFE-CGC) и "Французская конфедерация христианских работников" (CFTC), уточняет Liberation.
Причиной забастовки стало объявление руководства агентства о том, что в условиях снижения доходов планируется сэкономить 6 миллионов евро в 2026 году, а в дальнейшем экономить 10-12 миллионов евро в год, начиная с 2027 года. Эти средства руководство Франс Пресс планирует сэкономить за счет сокращения расходов на переводы сотрудников агентства на работу за границу, что затронет не менее 270 журналистов. Отделения профсоюзов при AFP выступили против этого плана, и руководство агентства даже организовало с ними обсуждение сложившейся ситуации. Тем не менее, разрешить конфликт не удалось, что и привело к забастовке, напоминает газета.
Агентство Франс Пресс насчитывает около 2600 сотрудников, 1800 из которых являются журналистами. AFP выпускает новости в текстовом, фото- и видеоформате на шести языках. Франс Пресс при этом не является государственным информационным агентством и финансируется за счет коммерческой выручки и финансовой помощи лиц и организаций, входящих в совет директоров. Помимо этого, правительство Франции частично компенсирует агентству расходы, связанные с выполнением задач в сфере общественных услуг.