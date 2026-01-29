https://ria.ru/20260129/sotrudnichestvo-2071049005.html
"Россия сегодня" и Ассоциация саксофонистов договорились о сотрудничестве
"Россия сегодня" и Ассоциация саксофонистов договорились о сотрудничестве
Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская ассоциация саксофонистов в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская ассоциация саксофонистов в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
В подписании участвовали генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
и вице-президент, сооснователь Евразийской ассоциации саксофонистов, художественный руководитель и солист Imperialis Orchestra Тарас Гусаров.
Церемония прошла в ходе круглого стола на тему "Российские музыкальные инструменты: вопросы импортозамещения и перспективы отрасли" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Мы, как агентство, будем информационно сопровождать деятельность Евразийской ассоциации и будем следить за появлением новых российских инструментов", - сказал Киселев, подписывая соглашение.
Гендиректор медиагруппы отметил, что страна должна звучать на собственных инструментах.
"Это (создание инструментов - ред.) очень важный процесс для отечественной культуры, для среды обитания нашего народа. Так что я желаю успеха, и спасибо большое, благодарен за то доверие, которое вы нам оказали", - заключил Киселев.
Гусаров в ответ поблагодарил медиагруппу за сотрудничество и подчеркнул, что для ассоциации очень важна информационная поддержка.
"Это доверие со стороны Дмитрия Константиновича (Киселева - ред.) и со стороны очень серьезной медиагруппы, которая освещает события во всем мире - для нас это очень важно. Любую проблематику, которую мы наблюдаем ежедневно на протяжении уже не одного года работы ассоциации, мы должны освещать", - отметил Гусаров.