Молдавия собирается остаться в некоторых соглашениях СНГ, заявил Лебедев - РИА Новости, 29.01.2026
10:17 29.01.2026 (обновлено: 10:57 29.01.2026)
Молдавия собирается остаться в некоторых соглашениях СНГ, заявил Лебедев
2026-01-29T10:17:00+03:00
2026-01-29T10:57:00+03:00
в мире
молдавия
снг
кишинев
сергей лебедев
в мире, молдавия, снг, кишинев, сергей лебедев
В мире, Молдавия, СНГ, Кишинев, Сергей Лебедев
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Молдавия собирается остаться в ряде соглашений в рамках СНГ, если даже Кишинев примет решение выйти из организации, сообщил журналистам генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.
"Что касается выхода из СНГ, то здесь заявлений очень много. Но Молдавия собирается остаться в целом ряде соглашений в рамках СНГ, которые выгодны", - сказал Лебедев.
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
25 января, 12:28
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
25 января, 12:28
 
