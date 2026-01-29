Молдавия собирается остаться в некоторых соглашениях СНГ, заявил Лебедев

МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Молдавия собирается остаться в ряде соглашений в рамках СНГ, если даже Кишинев примет решение выйти из организации, сообщил журналистам генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.