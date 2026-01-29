Рейтинг@Mail.ru
22:09 29.01.2026 (обновлено: 23:40 29.01.2026)
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой
Снегопад обрушился на Москву, и сотрудники комплекса городского хозяйства круглосуточно заняты очисткой от снега столичных дорог, дворов и улиц. В работах задействована спецтехника – снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры. Особое внимание уделяется расчистке ключевых магистралей, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, территорий у детских садов, школ и больниц.
