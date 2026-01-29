Даже небольшой снегопад может парализовать крупные города Европы

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Крупнейшие города Европы могут легко оказаться парализованными даже при небольшом снегопаде, а более серьезные осадки в состоянии остановить жизнь мегаполиса на несколько дней, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Один из ярких примеров – Париж. Только в этом январе снегопады несколько раз вызывали многокилометровые пробки и транспортный коллапс в столице Франции из-за 5 сантиметров снега. Столичные аэропорты продолжили работу, однако снизили обслуживание рейсов на 15%, согласно изученным РИА Новости данным.

Берлин в начале этой недели столкнулся с ледяным дождем, которой остановил движение городских трамваев и электричек и обесточил десятки составов. Непогода повлияла даже на расписание министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Его вылет в Латвию и Швецию оказался невозможен из Берлина, поэтому пришлось лететь из Лейпцига.

В Великобритании в начале января на фоне циклона "Горетти" в центральной Англии и Уэльсе выпало от 10 до 30 сантиметров снега. Сотни школ на севере Шотландии закрылись, а более 50 тысяч домов, в основном на юго-западе Англии, остались без электричества, выяснило РИА Новости.

Такая слабая готовность к стихии объясняется тем, что снегопады на юге Англии являются относительно редким явлением.

Нидерландах в случае непогоды встает жизнь в целых регионах. Железные дороги и аэропорты там в начале января оставались парализованы из-за снегопада на протяжении нескольких дней января. Госсекретарь при министерстве инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Тьерри Артсен призвал граждан просто смириться с тем, что снежная погода "раз в пять лет" фактически выводит из строя транспорт в стране.

Для Мадрида подобное явление тоже может стать катастрофой. Самым показательным примером остаётся снегопад "Филомена" в январе 2021 года, когда город оказался фактически парализован на несколько дней из-за полуметра снега. В отдельные дни вывоз мусора приостанавливался, и на улицах накопилось около 9 тысяч тонн отходов. Власти Мадрида оценили ущерб от исторического снегопада в 1,398 миллиарда евро.