Даже небольшой снегопад может парализовать крупные города Европы - РИА Новости, 29.01.2026
07:43 29.01.2026
Даже небольшой снегопад может парализовать крупные города Европы
Даже небольшой снегопад может парализовать крупные города Европы
Крупнейшие города Европы могут легко оказаться парализованными даже при небольшом снегопаде, а более серьезные осадки в состоянии остановить жизнь мегаполиса на РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T07:43:00+03:00
2026-01-29T07:43:00+03:00
в мире
нидерланды
европа
мадрид
петер сийярто
нидерланды
европа
мадрид
Даже небольшой снегопад может парализовать крупные города Европы

Снегопад в Мадриде
Снегопад в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Крупнейшие города Европы могут легко оказаться парализованными даже при небольшом снегопаде, а более серьезные осадки в состоянии остановить жизнь мегаполиса на несколько дней, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Один из ярких примеров – Париж. Только в этом январе снегопады несколько раз вызывали многокилометровые пробки и транспортный коллапс в столице Франции из-за 5 сантиметров снега. Столичные аэропорты продолжили работу, однако снизили обслуживание рейсов на 15%, согласно изученным РИА Новости данным.
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
От снега к температурной лихорадке – парадоксальные прогнозы синоптиков
24 января, 10:00
Берлин в начале этой недели столкнулся с ледяным дождем, которой остановил движение городских трамваев и электричек и обесточил десятки составов. Непогода повлияла даже на расписание министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Его вылет в Латвию и Швецию оказался невозможен из Берлина, поэтому пришлось лететь из Лейпцига.
В Великобритании в начале января на фоне циклона "Горетти" в центральной Англии и Уэльсе выпало от 10 до 30 сантиметров снега. Сотни школ на севере Шотландии закрылись, а более 50 тысяч домов, в основном на юго-западе Англии, остались без электричества, выяснило РИА Новости.
Такая слабая готовность к стихии объясняется тем, что снегопады на юге Англии являются относительно редким явлением.
Грузовое судно в порту - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега
7 января, 16:08
В Нидерландах в случае непогоды встает жизнь в целых регионах. Железные дороги и аэропорты там в начале января оставались парализованы из-за снегопада на протяжении нескольких дней января. Госсекретарь при министерстве инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Тьерри Артсен призвал граждан просто смириться с тем, что снежная погода "раз в пять лет" фактически выводит из строя транспорт в стране.
Для Мадрида подобное явление тоже может стать катастрофой. Самым показательным примером остаётся снегопад "Филомена" в январе 2021 года, когда город оказался фактически парализован на несколько дней из-за полуметра снега. В отдельные дни вывоз мусора приостанавливался, и на улицах накопилось около 9 тысяч тонн отходов. Власти Мадрида оценили ущерб от исторического снегопада в 1,398 миллиарда евро.
В Будапеште в начале января тоже выпало рекордное количество снега за последние 10-15 лет. Из-за неубранного снега возникали заторы на дорогах и перебои в движении наземного транспорта, несколько раз временно прекращал работу Международный аэропорт имени Ференца Листа. При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркивал, что Венгрия справилась с суровой зимой гораздо легче, чем страны Западной Европы за счет российского газа.
Девушка во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Синоптики дали пугающий прогноз на 2026 год
14 января, 14:07
 
В миреНидерландыЕвропаМадридПетер Сийярто
 
 
