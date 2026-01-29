В "Мосводостоке" рассказали, сколько снега могут расплавить в Москве

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Москве за сутки могут расплавить до 650 тысяч кубометров снега на снегосплавных пунктах, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток" Павел Сергеев.