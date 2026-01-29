https://ria.ru/20260129/sneg-2071091673.html
В "Мосводостоке" рассказали, сколько снега могут расплавить в Москве
В "Мосводостоке" рассказали, сколько снега могут расплавить в Москве - РИА Новости, 29.01.2026
В "Мосводостоке" рассказали, сколько снега могут расплавить в Москве
В Москве за сутки могут расплавить до 650 тысяч кубометров снега на снегосплавных пунктах, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления по связям с... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:05:00+03:00
2026-01-29T22:05:00+03:00
2026-01-29T22:05:00+03:00
общество
москва
мосводосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070941138_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_a8938512f838a57881cf5da5df662f87.jpg
https://ria.ru/20260128/moskva-2070789321.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070941138_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_7f39894f8a7d7d8933d5c24f9affecf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мосводосток
Общество, Москва, Мосводосток
В "Мосводостоке" рассказали, сколько снега могут расплавить в Москве
"Мосводосток": в Москве за сутки могут расплавить до 650 тысяч кубометров снега
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Москве за сутки могут расплавить до 650 тысяч кубометров снега на снегосплавных пунктах, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток" Павел Сергеев.
"Объект (по адресу улица Ленинская Слобода дом 19 корпус 2 - ред.) во время сильных снегопадов принимает по 200 машин в сутки - это примерно 3-4 тысячи кубометров снега. В Москве
более 50 снегосплавных пунктов суммарной производительностью около 650 тысяч кубометров снега в сутки", - рассказал Сергеев.
Он отметил, что в условиях сильных снегопадов режим работы пунктов сохраняется, но меняется количество машин, которые привозят снег на утилизацию.
"Снегосплавные пункты работают в круглосуточном режиме, вне зависимости от погодных условий", - заключил Сергеев.