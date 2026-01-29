Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова

Синоптик отметил, что такую же прибавку снежного покрова за двое суток принесли снегопады 10-11 марта 1959 года и 22-23 декабря 2005 года. В лидерах в этом списке - снегопад 14-15 апреля 1998 года, увеличивший снежный покров сразу на 28 сантиметров, уточнил Леус.