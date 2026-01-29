Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нынешние снегопады в Москве попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Московские снегопады 27-28 января попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов. Снегопад в столице за двое суток, 27 и 28 января, увеличил снежный покров на 22 сантиметра. С таким результатом нынешний снегопад делит третье место в списке снегопадов, вызвавших максимальный прирост высоты снежного покрова за последние 78 лет, с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что такую же прибавку снежного покрова за двое суток принесли снегопады 10-11 марта 1959 года и 22-23 декабря 2005 года. В лидерах в этом списке - снегопад 14-15 апреля 1998 года, увеличивший снежный покров сразу на 28 сантиметров, уточнил Леус.