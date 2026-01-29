Рейтинг@Mail.ru
Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/sneg-2071038218.html
Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова
Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова - РИА Новости, 29.01.2026
Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова
Нынешние снегопады в Москве попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:50:00+03:00
2026-01-29T16:50:00+03:00
москва
михаил леус
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070789642_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_83cf5fd4ae8f677c65bf653c4d0d5b85.jpg
https://ria.ru/20260129/sneg-2071028417.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070789642_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_225aa5154c7172481dff63675f9a5d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, новый год, общество
Москва, Михаил Леус, Новый год, Общество
Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова

Леус: снегопад в Москве попал в 3 самых сильных по росту снежного покрова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нынешние снегопады в Москве попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Московские снегопады 27-28 января попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов. Снегопад в столице за двое суток, 27 и 28 января, увеличил снежный покров на 22 сантиметра. С таким результатом нынешний снегопад делит третье место в списке снегопадов, вызвавших максимальный прирост высоты снежного покрова за последние 78 лет, с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что такую же прибавку снежного покрова за двое суток принесли снегопады 10-11 марта 1959 года и 22-23 декабря 2005 года. В лидерах в этом списке - снегопад 14-15 апреля 1998 года, увеличивший снежный покров сразу на 28 сантиметров, уточнил Леус.
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Москве высота сугробов почти достигла исторического рекорда
Вчера, 16:11
 
МоскваМихаил ЛеусНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала