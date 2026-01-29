Аналитики оценили уровень запасов нефти на Кубе после отмены поставок

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней при прежнем уровне спроса и внутреннего производства в условиях отмены поставок из Мексики и блокировки ввоза нефти из Венесуэлы, Запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней при прежнем уровне спроса и внутреннего производства в условиях отмены поставок из Мексики и блокировки ввоза нефти из Венесуэлы, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

"Запасов нефти на Кубе хватит только на 15-20 дней при текущем уровне спроса и внутреннего производства, согласно данным по запасам Kpler , после того как ее единственный оставшийся поставщик, Мексика , вероятно, отменил поставки, в то время как США заблокировали поставки из Венесуэлы", - говорится в материале.

Если ввоз нефти на Кубу не возобновится, ей придется резко ограничить потребление этого ресурса, пишет газета, отмечая, что большая часть страны уже сталкивается с ежедневными отключениями электроэнергии.

Согласно данным Kpler, Куба в этом году получила всего одну партию в 84,9 тысячи баррелей нефти из Мексики 9 января. Это составляет чуть более 3 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением в 37 тысяч баррелей в сутки от всех поставщиков в 2025 году.

Если январскую поставку сложить с имеющимися запасами нефти на начало года, которые составляют 460 тысяч баррелей, то можно сказать, что их объема Кубе хватит на 15-20 дней, приводит газета оценку аналитика Kpler Виктории Грабенвегер (Victoria Grabenwöger).

"Куба в большей мере зависела от Венесуэлы . Если на данный момент Мексика, которая находится под давлением США и не может экспортировать - это все, что у нее осталось, у Кубы существенная проблема", - сказал изданию энергетический консультант в Мехико Гонсало Монрой (Gonzalo Monroy).

В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес дала обещание полностью прекратить поставки нефти Кубе.