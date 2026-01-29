Рейтинг@Mail.ru
Аналитики оценили уровень запасов нефти на Кубе после отмены поставок - РИА Новости, 29.01.2026
11:12 29.01.2026
Аналитики оценили уровень запасов нефти на Кубе после отмены поставок
Запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней при прежнем уровне спроса и внутреннего производства в условиях отмены поставок из Мексики и блокировки ввоза... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
куба
мексика
сша
марко рубио
дональд трамп
kpler
куба
мексика
сша
в мире, куба, мексика, сша, марко рубио, дональд трамп, kpler
В мире, Куба, Мексика, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Kpler
Аналитики оценили уровень запасов нефти на Кубе после отмены поставок

Financial Times пишет, что запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяСтарая Гавана
Старая Гавана - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Старая Гавана. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней при прежнем уровне спроса и внутреннего производства в условиях отмены поставок из Мексики и блокировки ввоза нефти из Венесуэлы, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Запасов нефти на Кубе хватит только на 15-20 дней при текущем уровне спроса и внутреннего производства, согласно данным по запасам Kpler, после того как ее единственный оставшийся поставщик, Мексика, вероятно, отменил поставки, в то время как США заблокировали поставки из Венесуэлы", - говорится в материале.
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе
Вчера, 20:30
Если ввоз нефти на Кубу не возобновится, ей придется резко ограничить потребление этого ресурса, пишет газета, отмечая, что большая часть страны уже сталкивается с ежедневными отключениями электроэнергии.
Согласно данным Kpler, Куба в этом году получила всего одну партию в 84,9 тысячи баррелей нефти из Мексики 9 января. Это составляет чуть более 3 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением в 37 тысяч баррелей в сутки от всех поставщиков в 2025 году.
Если январскую поставку сложить с имеющимися запасами нефти на начало года, которые составляют 460 тысяч баррелей, то можно сказать, что их объема Кубе хватит на 15-20 дней, приводит газета оценку аналитика Kpler Виктории Грабенвегер (Victoria Grabenwöger).
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы
Вчера, 14:50
"Куба в большей мере зависела от Венесуэлы. Если на данный момент Мексика, которая находится под давлением США и не может экспортировать - это все, что у нее осталось, у Кубы существенная проблема", - сказал изданию энергетический консультант в Мехико Гонсало Монрой (Gonzalo Monroy).
В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес дала обещание полностью прекратить поставки нефти Кубе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Куба близка к краху после прекращения поставок венесуэльской нефти, и пригрозил санкциями другим странам, продолжающим поставки топлива на остров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Куба очень близка к краху, заявил Трамп
27 января, 23:52
 
В миреКубаМексикаСШАМарко РубиоДональд ТрампKpler
 
 
