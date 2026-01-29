https://ria.ru/20260129/smi-2070932861.html
Аналитики оценили уровень запасов нефти на Кубе после отмены поставок
Аналитики оценили уровень запасов нефти на Кубе после отмены поставок
Financial Times пишет, что запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней при прежнем уровне спроса и внутреннего производства в условиях отмены поставок из Мексики и блокировки ввоза нефти из Венесуэлы, пишет
газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Запасов нефти на Кубе
хватит только на 15-20 дней при текущем уровне спроса и внутреннего производства, согласно данным по запасам Kpler
, после того как ее единственный оставшийся поставщик, Мексика
, вероятно, отменил поставки, в то время как США
заблокировали поставки из Венесуэлы", - говорится в материале.
Если ввоз нефти на Кубу не возобновится, ей придется резко ограничить потребление этого ресурса, пишет газета, отмечая, что большая часть страны уже сталкивается с ежедневными отключениями электроэнергии.
Согласно данным Kpler, Куба в этом году получила всего одну партию в 84,9 тысячи баррелей нефти из Мексики 9 января. Это составляет чуть более 3 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением в 37 тысяч баррелей в сутки от всех поставщиков в 2025 году.
Если январскую поставку сложить с имеющимися запасами нефти на начало года, которые составляют 460 тысяч баррелей, то можно сказать, что их объема Кубе хватит на 15-20 дней, приводит газета оценку аналитика Kpler Виктории Грабенвегер (Victoria Grabenwöger).
"Куба в большей мере зависела от Венесуэлы
. Если на данный момент Мексика, которая находится под давлением США и не может экспортировать - это все, что у нее осталось, у Кубы существенная проблема", - сказал изданию энергетический консультант в Мехико
Гонсало Монрой (Gonzalo Monroy).
В среду госсекретарь США Марко Рубио
заявил, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес дала обещание полностью прекратить поставки нефти Кубе.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявлял, что Куба близка к краху после прекращения поставок венесуэльской нефти, и пригрозил санкциями другим странам, продолжающим поставки топлива на остров.