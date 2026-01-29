Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россияне могут столкнуться с блокировкой денежного перевода, если за двое суток до него произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.

"Подозрение у банков вызывает любая операция, за 48 часов до которой была произведена смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", - отметил юрист.

Пашин пояснил, что перевод с такими признаками расценивается как мошеннический, поскольку распространены схемы, когда злоумышленники пытаются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции. "Соответственно, до этого мошенники пытаются поменять номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", - добавил он.