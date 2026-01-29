Рейтинг@Mail.ru
Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера - РИА Новости, 29.01.2026
03:41 29.01.2026
Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера
Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера
Россияне могут столкнуться с блокировкой денежного перевода, если за двое суток до него произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах",... РИА Новости, 29.01.2026
технологии
дмитрий пашин
https://ria.ru/20260129/perevod-2070880442.html
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936476394_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b1fc484db63af8c3a4c9a591ae673b4b.jpg
1920
1920
true
технологии, дмитрий пашин
Технологии, Дмитрий Пашин
Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера

РИА Новости: россияне могут столкнуться с блокировкой переводов при смене номера

© iStock.com / PATTRAWUTДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© iStock.com / PATTRAWUT
Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россияне могут столкнуться с блокировкой денежного перевода, если за двое суток до него произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Подозрение у банков вызывает любая операция, за 48 часов до которой была произведена смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", - отметил юрист.
Пашин пояснил, что перевод с такими признаками расценивается как мошеннический, поскольку распространены схемы, когда злоумышленники пытаются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции. "Соответственно, до этого мошенники пытаются поменять номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", - добавил он.
Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
