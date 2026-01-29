Позиция Гутерреша по Крыму и Донбассу подрывает основы ООН, заявил Слуцкий

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Позиция генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша о том, что принцип самоопределения народов неприменим к Крыму и Донбассу, подрывает основы организации, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в ООН сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Об этом заявил в четверг генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.
"Бацилла двойных стандартов поразила и ООН… Устав ООН - не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение в том числе. Избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека организации подрывают ее же основы. По "праву сильного" международным законом пытаются вертеть как дышлом", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что сегрегация по принципу "исключительности" - крайне опасный прецедент для ООН.
"Надеюсь, в ее руководстве понимают возможные последствия", - заключил он.
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.