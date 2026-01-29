Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после жалоб на методы "воспитания" в детсадах в Челябинске
17:22 29.01.2026 (обновлено: 17:24 29.01.2026)
СК завел дело после жалоб на методы "воспитания" в детсадах в Челябинске
происшествия
челябинск
ленинский район
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
СК завел дело после жалоб на методы "воспитания" в детсадах в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "истязание" после жалоб родителей на то, что воспитатели детских садов в Ленинском районе Челябинска применяют физическую силу к детям и нецензурно выражаются, сообщило СУСК по Челябинской области.
По данным ведомства, во время мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация, согласно которой в отношении воспитанников детских садов в Ленинском районе Челябинска совершаются противоправные действия. Как уточнили в СК, родители обеспокоены изменением поведения детей, которые стали плакать, проявлять агрессию, у малышей появились страх и нарушение сна. Взрослые убеждены, что к их детям из-за непослушания воспитатели неоднократно применяли физическую силу и использовали нецензурную лексику.
"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
Как отметили в СУСК, в ходе следствия сотрудники ведомства разберутся в обстоятельствах и причинах произошедшего.
