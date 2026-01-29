https://ria.ru/20260129/sk-2071038870.html
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе - РИА Новости, 29.01.2026
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе
СУСК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту массового заболевания детей в селе Онохино. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:53:00+03:00
2026-01-29T16:53:00+03:00
2026-01-29T16:53:00+03:00
происшествия
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070961276.html
https://ria.ru/20260127/pozhar-2070474705.html
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе Онохино