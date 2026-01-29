Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/sk-2071038870.html
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе - РИА Новости, 29.01.2026
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе
СУСК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту массового заболевания детей в селе Онохино. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:53:00+03:00
2026-01-29T16:53:00+03:00
происшествия
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070961276.html
https://ria.ru/20260127/pozhar-2070474705.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе

СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе Онохино

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. СУСК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту массового заболевания детей в селе Онохино.
Как сообщили ранее в информационном центре правительства региона, массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в селе Онохино. Местные Telegram-каналы писали, что заразились 116 учеников Онохинской школы. Роспотребнадзор начал эпидрасследование.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе
Вчера, 12:50
"Возбуждено уголовное дело по факту массового ухудшения состояния здоровья детей в селе Онохино по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщило СУСК РФ по региону.
Следователи намерены провести всесторонний комплекс следственных действий, изъять и изучить документацию, касающуюся условий питания детей, допросить широкий круг лиц, в том числе родителей, медработников, представителей школы и ответственных за организацию питания. Для установления причины заболевания будет назначен комплекс экспертиз.
Последствия пожара в частном доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе
27 января, 09:36
 
ПроисшествияРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала