СК возбудил дело по факту массового заболевания детей в тюменском селе

Следователи намерены провести всесторонний комплекс следственных действий, изъять и изучить документацию, касающуюся условий питания детей, допросить широкий круг лиц, в том числе родителей, медработников, представителей школы и ответственных за организацию питания. Для установления причины заболевания будет назначен комплекс экспертиз.