Венгрия выступает против переноса подготовки ВСУ на Украину, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз не отказался от планов перенести подготовку украинских военных европейскими инструкторами на территорию Украины, Венгрия против, поскольку это может привести к конфликту НАТО и России и Третьей мировой войне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Миссию ЕС по военной подготовке украинцев хотят перенести на Украину. Это, очевидно, соответствует предыдущему британско-французскому соглашению о готовности направить туда солдат. Перенос военной подготовки ЕС на Украину означает пересечение красной линии, что может очень легко привести к прямой военной конфронтации между странами ЕС и Россией, а мы знаем, что подавляющее большинство стран ЕС также являются членами НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. Трансляцию вёл телеканал М1.
Министр объяснил, что перенос подготовки ВСУ на территорию Украины "может очень легко привести к прямому военному столкновению между страной-членом НАТО и Россией, что, как известно, будет конфликтом НАТО-Россия, а это означает Третью мировую войну".
"Поэтому, конечно, мы отвергаем это предложение, мы не согласимся на перенос миссии по подготовке военных в Европейском союзе в Украину", - подчеркнул он.
Сийярто с мая 2024 года говорит о том, что ЕС хочет отправить военных советников и перенести миссию по подготовке ВСУ на территорию Украины, Венгрия считает это "красной линией" и выступает против.