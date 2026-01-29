Венгрия выступает против переноса подготовки ВСУ на Украину, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз не отказался от планов перенести подготовку украинских военных европейскими инструкторами на территорию Украины, Венгрия против, поскольку это может привести к конфликту НАТО и России и Третьей мировой войне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.