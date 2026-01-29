Рейтинг@Mail.ru
Киев требует у ЕС денег помимо обещанных 1,5 триллиона евро, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.01.2026
17:15 29.01.2026 (обновлено: 19:57 29.01.2026)
Киев требует у ЕС денег помимо обещанных 1,5 триллиона евро, заявил Сийярто
в мире
киев
украина
венгрия
петер сийярто
евросоюз
Киев требует у ЕС денег помимо обещанных 1,5 триллиона евро, заявил Сийярто

Сийярто: Киев требует у ЕС еще больше денег, помимо €1,5 трлн

БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Мало того, что спорное выделение Украине 1,5 триллионов евро в ЕС уже считают свершившимся фактом, Киев выдвигает все новые финансовые запросы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мало того, что сегодня они говорят о 1500 миллиардах евро, которые должны быть выделены на программу обеспечения Украине, как о свершившемся факте, и здесь, в Брюсселе, считают само собой разумеющимся, что мы дадим украинцам 800 миллиардов евро на содержание их государства, 700 миллиардов евро на их армию, то есть 1500 миллиардов евро в общей сложности... Но сегодня брюссельско-киевский тандем выдвинул новые, еще более высокие финансовые требования в дополнение к этому", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. Трансляцию вёл телеканал М1.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
Вчера, 15:30
 
