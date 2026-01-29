https://ria.ru/20260129/siyyarto-2071037813.html
ЕС наивно полагает, что еще имеет какой-то вес в политике, заявил Сийярто
ЕС наивно полагает, что еще имеет какой-то вес в политике, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.01.2026
ЕС наивно полагает, что еще имеет какой-то вес в политике, заявил Сийярто
Евросоюз наивно считает, что еще имеет какой-то вес в мировой политике, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:46:00+03:00
2026-01-29T16:46:00+03:00
2026-01-29T18:02:00+03:00
в мире
евросоюз
сша
https://ria.ru/20260129/siyyarto-2071043447.html
сша
2026
Новости
ru-RU
в мире, евросоюз, сша
ЕС наивно полагает, что еще имеет какой-то вес в политике, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз наивно считает, что еще имеет какой-то вес в мировой политике, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.
"Думаю, ЕС впадает в наивную иллюзию, полагая, что он все еще играет такую (важную - ред.) роль в мировой политике, что США должны каким-либо образом взаимодействовать с нами, не говоря уже о стремлении разделить", - отметил Сийярто.