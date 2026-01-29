ЕС наивно полагает, что еще имеет какой-то вес в политике, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз наивно считает, что еще имеет какой-то вес в мировой политике, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.

"Думаю, ЕС впадает в наивную иллюзию, полагая, что он все еще играет такую ​​(важную - ред.) роль в мировой политике, что США должны каким-либо образом взаимодействовать с нами, не говоря уже о стремлении разделить", - отметил Сийярто.