16:22 29.01.2026 (обновлено: 16:59 29.01.2026)
Европейские страны впервые назвали США угрозой, заявил Сийярто
Европейские страны впервые назвали США угрозой, заявил Сийярто
в мире
сша
европа
евросоюз
венгрия
петер сийярто
в мире, сша, европа, евросоюз, венгрия, петер сийярто
В мире, США, Европа, Евросоюз, Венгрия, Петер Сийярто
Европейские страны впервые назвали США угрозой, заявил Сийярто

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании в четверг впервые назвали США угрозой, наивно полагая, что объединение имеет какой-то вес и США захотят с ним взаимодействовать, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкомических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня многие открыто называют США страной, представляющей угрозу для ЕС. Здесь ведут речь о единстве Трансатлантического альянса, в то время как сегодня впервые открыто и прямо заявляют о том, что США представляют собой вызов с точки зрения ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета. Трансляцию вёл телеканал М1.
Министр также назвал бесстыдными заявления о том, что США якобы намерены разделить ЕС.
"Думаю, ЕС впадает в наивную иллюзию, полагая, что он все еще играет такую ​​(важную - ред.) роль в мировой политике, что США должны каким-либо образом взаимодействовать с нами, не говоря уже о стремлении разделить", - отметил Сийярто.
В миреСШАЕвропаЕвросоюзВенгрияПетер Сийярто
 
 
Заголовок открываемого материала