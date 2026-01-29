Европейские страны впервые назвали США угрозой, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании в четверг впервые назвали США угрозой, наивно полагая, что объединение имеет какой-то вес и США захотят с ним взаимодействовать, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкомических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня многие открыто называют США страной, представляющей угрозу для ЕС. Здесь ведут речь о единстве Трансатлантического альянса, в то время как сегодня впервые открыто и прямо заявляют о том, что США представляют собой вызов с точки зрения ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета. Трансляцию вёл телеканал М1.
Министр также назвал бесстыдными заявления о том, что США якобы намерены разделить ЕС.
"Думаю, ЕС впадает в наивную иллюзию, полагая, что он все еще играет такую (важную - ред.) роль в мировой политике, что США должны каким-либо образом взаимодействовать с нами, не говоря уже о стремлении разделить", - отметил Сийярто.