Европейские страны впервые назвали США угрозой, заявил Сийярто

Министр также назвал бесстыдными заявления о том, что США якобы намерены разделить ЕС.

"Думаю, ЕС впадает в наивную иллюзию, полагая, что он все еще играет такую ​​(важную - ред.) роль в мировой политике, что США должны каким-либо образом взаимодействовать с нами, не говоря уже о стремлении разделить", - отметил Сийярто.