ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
15:30 29.01.2026 (обновлено: 16:07 29.01.2026)
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
Евросоюз впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 29.01.2026
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: на заседании совета глав МИД ЕС прозвучало, что Европа не хочет мира

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня впервые состоялось открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран ЕС хотят воевать и отвергают мир. Это прозвучало из уст нескольких (человек. — Прим. ред.), что ЕС не готов к миру. <...> Это делает ситуацию яснее, чем было до сих пор", — рассказал он по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза, трансляцию вел телеканал М1.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Нужно сделать это быстро". В ЕС назвали точную дату начала войны с Россией
Вчера, 08:00
В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС уже есть подписанный документ об отправке войск на Украину при необходимости.

В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих". Участники саммита договорились о продолжении военной поддержки Киева и подписали декларацию о намерении разместить войска в стране после достижения мира.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер на полигоне Маукен недалеко от лагеря Camp Viking в Норвегии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Британские морпехи в Норвегии готовятся к войне с Россией, пишет Politico
16 января, 09:29
Представитель МИД Мария Захарова отметила, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации Украины, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения соседней страны к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий.
Орбан ранее заявлял, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Все рушится". Европа нашла способ спасти Украину
13 января, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
