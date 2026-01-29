БУДАПЕШТ, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня впервые состоялось открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран ЕС хотят воевать и отвергают мир. Это прозвучало из уст нескольких (человек. — Прим. ред.), что ЕС не готов к миру. <...> Это делает ситуацию яснее, чем было до сих пор", — рассказал он по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза, трансляцию вел телеканал М1.
В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС уже есть подписанный документ об отправке войск на Украину при необходимости.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих". Участники саммита договорились о продолжении военной поддержки Киева и подписали декларацию о намерении разместить войска в стране после достижения мира.
Представитель МИД Мария Захарова отметила, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации Украины, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения соседней страны к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий.
Орбан ранее заявлял, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
