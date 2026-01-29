В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу

"Он несколько раз протаранил синагогу в Бруклине на своей машине. <...> На видеозаписи инцидента видно, что двери были сорваны с петель", — говорится в публикации.

Пострадавших при этом не было. Комиссар Джессика Тиш заявила, что полицейские начали расследование по факту преступления на почве ненависти. Они осмотрели машину и не нашли в ней оружия или бомбы.