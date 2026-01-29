https://ria.ru/20260129/sinagoga-2070902703.html
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу - РИА Новости, 29.01.2026
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
В Нью-Йорке водитель несколько раз врезался в здание синагоги, пишет газета New York Post. РИА Новости, 29.01.2026
В Бруклине водитель несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель