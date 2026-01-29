Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 29.01.2026 (обновлено: 11:46 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/sinagoga-2070902703.html
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу - РИА Новости, 29.01.2026
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
В Нью-Йорке водитель несколько раз врезался в здание синагоги, пишет газета New York Post. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T08:20:00+03:00
2026-01-29T11:46:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
бруклин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070914250_0:509:1320:1252_1920x0_80_0_0_1aa6a944804eedcc50e24ad13dac060d.jpg
https://ria.ru/20260129/kontakt-2070894860.html
нью-йорк (город)
бруклин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070914250_0:385:1320:1375_1920x0_80_0_0_c663ee39fff0fd12a87e6d09553cadd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), бруклин
В мире, Нью-Йорк (город), Бруклин
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу

В Бруклине водитель несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель

© Фото : соцсетиАвтомобиль протаранил двери здания синагоги в Нью-Йорке
Автомобиль протаранил двери здания синагоги в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : соцсети
Автомобиль протаранил двери здания синагоги в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Нью-Йорке водитель несколько раз врезался в здание синагоги, пишет газета New York Post.
«

"Он несколько раз протаранил синагогу в Бруклине на своей машине. <...> На видеозаписи инцидента видно, что двери были сорваны с петель", — говорится в публикации.

Водителя задержали. Он заявил, что его автомобиль занесло.
Пострадавших при этом не было. Комиссар Джессика Тиш заявила, что полицейские начали расследование по факту преступления на почве ненависти. Они осмотрели машину и не нашли в ней оружия или бомбы.
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: сотрудникам ICE приказали не вступать в контакт с провокаторами
06:06
 
В миреНью-Йорк (город)Бруклин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала