Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.01.2026
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив для последующего его развития, заявил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:31:00+03:00
2026-01-29T21:31:00+03:00
2026-01-29T21:43:00+03:00
антон силуанов
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
экономика
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов
Силуанов: покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив для последующего его развития, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово
выиграла структура Шереметьево
, предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.
"Покупатель, соответственно, получит хороший актив для последующего его развития", - сказал министр финансов в комментарии телеканалу "Россия 1".
Он подчеркнул, что покупатель имеет опыт управления аэропортами. "Это очень важно, поскольку навыки и необходимость развития аэропорта ставились одним из условий реализации этой сделки", - пояснил он.