Рейтинг@Mail.ru
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 29.01.2026 (обновлено: 21:43 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/siluanov-2071087893.html
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.01.2026
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив для последующего его развития, заявил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:31:00+03:00
2026-01-29T21:43:00+03:00
антон силуанов
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
https://ria.ru/20260129/vnukovo-2071073877.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), экономика
Антон Силуанов, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Экономика
Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив, заявил Силуанов

Силуанов: покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Покупатель аэропорта Домодедово получит хороший актив для последующего его развития, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово выиграла структура Шереметьево, предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.
"Покупатель, соответственно, получит хороший актив для последующего его развития", - сказал министр финансов в комментарии телеканалу "Россия 1".
Он подчеркнул, что покупатель имеет опыт управления аэропортами. "Это очень важно, поскольку навыки и необходимость развития аэропорта ставились одним из условий реализации этой сделки", - пояснил он.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
Вчера, 19:34
 
Антон СилуановДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала