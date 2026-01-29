https://ria.ru/20260129/signal-2070992763.html
Радио Судного дня передало новые сигналы
Сигналы "Стояк", "Дернолорд" и "Паяние" прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 29.01.2026
в мире
радиостанция судного дня
