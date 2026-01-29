https://ria.ru/20260129/shtraf-2070951464.html
В России ужесточили ответственность за нарушения при выдаче сим-карт
В России ужесточили ответственность за нарушения при выдаче сим-карт - РИА Новости, 29.01.2026
В России ужесточили ответственность за нарушения при выдаче сим-карт
В России ужесточили ответственность для операторов связи за нарушения при выдаче сим-карт, новые штрафы могут достигать полумиллиона рублей, выяснило РИА... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:12:00+03:00
2026-01-29T12:12:00+03:00
2026-01-29T12:12:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a80941aa36243f10f837147b2967f979.jpg
https://ria.ru/20260121/simkarty-2069327372.html
https://ria.ru/20251209/moshenniki-2060954306.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_5e4956195429553f3898e49ae264dcf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России ужесточили ответственность за нарушения при выдаче сим-карт
РИА Новости: в России ввели штрафы за нарушения при выдаче сим-карт
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В России ужесточили ответственность для операторов связи за нарушения при выдаче сим-карт, новые штрафы могут достигать полумиллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие законодательные поправки.
Сейчас по закону физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 мобильных номеров.
Операторы связи при заключении новых договоров обязаны проверить сведения об абонентах, наличии у них самозапрета на подключение номеров и количестве уже имеющихся номеров. Если их число окажется больше установленного законом максимума, операторы не вправе оказывать услуги связи.
С этого года для них вводятся штрафы за подобные нарушения, они могут достигать 500 тысяч рублей. Например, если оператор не проверил достоверность сведений об абоненте и количестве номеров, это повлечет штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Для компаний суммы штрафов будут в десять раз больше – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Такие же штрафы грозят операторам, если они все-таки подключили новую сим-карту при превышении установленного лимита по количеству номеров или при наличии у абонента самозапрета. В этом случае административный штраф для должностных лиц также составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.