В России ужесточили ответственность за нарушения при выдаче сим-карт

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В России ужесточили ответственность для операторов связи за нарушения при выдаче сим-карт, новые штрафы могут достигать полумиллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие законодательные поправки.

Сейчас по закону физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 мобильных номеров.

Операторы связи при заключении новых договоров обязаны проверить сведения об абонентах, наличии у них самозапрета на подключение номеров и количестве уже имеющихся номеров. Если их число окажется больше установленного законом максимума, операторы не вправе оказывать услуги связи.

С этого года для них вводятся штрафы за подобные нарушения, они могут достигать 500 тысяч рублей. Например, если оператор не проверил достоверность сведений об абоненте и количестве номеров, это повлечет штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Для компаний суммы штрафов будут в десять раз больше – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.