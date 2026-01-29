Рейтинг@Mail.ru
12:12 29.01.2026
В России ужесточили ответственность за нарушения при выдаче сим-карт
общество, россия
Общество, Россия
В России ужесточили ответственность за нарушения при выдаче сим-карт

РИА Новости: в России ввели штрафы за нарушения при выдаче сим-карт

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Сим-карты. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В России ужесточили ответственность для операторов связи за нарушения при выдаче сим-карт, новые штрафы могут достигать полумиллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие законодательные поправки.
Сейчас по закону физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 мобильных номеров.
Операторы связи при заключении новых договоров обязаны проверить сведения об абонентах, наличии у них самозапрета на подключение номеров и количестве уже имеющихся номеров. Если их число окажется больше установленного законом максимума, операторы не вправе оказывать услуги связи.
С этого года для них вводятся штрафы за подобные нарушения, они могут достигать 500 тысяч рублей. Например, если оператор не проверил достоверность сведений об абоненте и количестве номеров, это повлечет штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Для компаний суммы штрафов будут в десять раз больше – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Такие же штрафы грозят операторам, если они все-таки подключили новую сим-карту при превышении установленного лимита по количеству номеров или при наличии у абонента самозапрета. В этом случае административный штраф для должностных лиц также составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
ОбществоРоссия
 
 
