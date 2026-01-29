https://ria.ru/20260129/shpion-2070992003.html
Бывший украинский шпион выразил недовольство из-за возвращения на Украину
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывший украинский разведчик Касьян Куликовский, которого Белоруссия передала Украине, жалуется на то, что его вернули в Киев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Своей судьбой украинский шпион недоволен. В конце декабря он даже обратился в офис Зеленского
, а также ряд иностранных посольств с <…> жалобами", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в 2014 году Куликовский уехал в Белоруссию
, а в 2022-м его задержали там за передачу киевскому режиму сведений о перемещении военной техники. В конце 2025-го его освободили из гомельского СИЗО и передали украинской стороне по договоренности президентов Белоруссии и США
.
Сам Куликовский жалуется, что его разместили в Киевской клинической больнице, но вместо врачей с ним общались представители МВД и СБУ
. Они не оказали ему никакой помощи и поддержки, а затем просто выписали "на улицу".
"По договоренности президентов США, Белоруссии и Украины я здесь. Чтобы что? Я требую, чтобы со мной связались, все разъяснили и помогли", — говорится в его обращении.
Как отметил представитель силовых структур, глава офиса Зеленского и бывший начальник ГУР Кирилл Буданов* считает Куликовского предателем, который на допросах передал белорусским спецслужбам все агентурные сети украинской разведки.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.