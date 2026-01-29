Бывший украинский шпион выразил недовольство из-за возвращения на Украину

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывший украинский разведчик Касьян Куликовский, которого Белоруссия передала Украине, жалуется на то, что его вернули в Киев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"По договоренности президентов США, Белоруссии и Украины я здесь. Чтобы что? Я требую, чтобы со мной связались, все разъяснили и помогли", — говорится в его обращении.