Бывший украинский шпион выразил недовольство из-за возвращения на Украину - РИА Новости, 29.01.2026
14:40 29.01.2026 (обновлено: 15:36 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/shpion-2070992003.html
Бывший украинский шпион выразил недовольство из-за возвращения на Украину
Бывший украинский шпион выразил недовольство из-за возвращения на Украину - РИА Новости, 29.01.2026
Бывший украинский шпион выразил недовольство из-за возвращения на Украину
Бывший украинский разведчик Касьян Куликовский, которого Белоруссия передала Украине, жалуется на то, что его вернули в Киев, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:40:00+03:00
2026-01-29T15:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070978034.html
https://ria.ru/20260128/zakharova-2070699258.html
Бывший украинский шпион выразил недовольство из-за возвращения на Украину

РИА Новости: украинский экс-шпион Куликовский пожаловался на возвращение в Киев

© РИА Новости
Здание кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости
Здание кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывший украинский разведчик Касьян Куликовский, которого Белоруссия передала Украине, жалуется на то, что его вернули в Киев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Своей судьбой украинский шпион недоволен. В конце декабря он даже обратился в офис Зеленского, а также ряд иностранных посольств с <…> жалобами", — сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Вчера, 13:58
По его словам, в 2014 году Куликовский уехал в Белоруссию, а в 2022-м его задержали там за передачу киевскому режиму сведений о перемещении военной техники. В конце 2025-го его освободили из гомельского СИЗО и передали украинской стороне по договоренности президентов Белоруссии и США.
Сам Куликовский жалуется, что его разместили в Киевской клинической больнице, но вместо врачей с ним общались представители МВД и СБУ. Они не оказали ему никакой помощи и поддержки, а затем просто выписали "на улицу".
"По договоренности президентов США, Белоруссии и Украины я здесь. Чтобы что? Я требую, чтобы со мной связались, все разъяснили и помогли", — говорится в его обращении.
Как отметил представитель силовых структур, глава офиса Зеленского и бывший начальник ГУР Кирилл Буданов* считает Куликовского предателем, который на допросах передал белорусским спецслужбам все агентурные сети украинской разведки.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом
28 января, 09:29
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала