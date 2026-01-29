Рейтинг@Mail.ru
Якушев рассказал, сколько школ построили при поддержке ЕР - РИА Новости, 29.01.2026
13:21 29.01.2026 (обновлено: 16:14 29.01.2026)
Якушев рассказал, сколько школ построили при поддержке ЕР
Якушев рассказал, сколько школ построили при поддержке ЕР - РИА Новости, 29.01.2026
Якушев рассказал, сколько школ построили при поддержке ЕР
При поддержке "Единой России" (ЕР) с 2019 года построены 1714 школ более чем на миллион мест, сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:21:00+03:00
2026-01-29T16:14:00+03:00
владимир якушев
единая россия
общество
владимир якушев, единая россия, общество
Владимир Якушев, Единая Россия, Общество
Якушев рассказал, сколько школ построили при поддержке ЕР

Якушев: при поддержке ЕР построили 1714 школ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. При поддержке "Единой России" (ЕР) с 2019 года построены 1714 школ более чем на миллион мест, сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
"С 2019 года возведены 1714 объектов, рассчитанных более чем на миллион мест. Из них в 2025-м введены в эксплуатацию 80 объектов общей мощностью 67 662 места", — сказал Якушев в ходе всероссийского штаба по капремонту и строительству учреждений образования.
С 2019 по 2025 год, как отметил секретарь генсовета партии, введены в эксплуатацию 1693 детских сада, которые могут посещать более 248 тысяч детей.
Помимо строительства новых объектов, "Единая Россия" реализует программу по капитальному ремонту школ и детских садов. Так, с 2022 по 2025 год были отремонтированы более 6,5 тысячи школ.
"Отмечу, что большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположена в сельской местности и малых городах. Это 64,6 процента от общего объема. Это хороший показатель", — отметил Якушев.
Секретарь генсовета ЕР обратил внимание на то, что при текущих результатах ряд объектов по программам строительства и капремонта не был сдан.
"С учетом планов на текущий год нужны срочные меры, чтобы эти объекты были готовы к работе в установленные сроки", — подчеркнул Якушев.
Владимир ЯкушевЕдиная РоссияОбщество
 
 
