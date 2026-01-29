Якушев рассказал, сколько школ построили при поддержке ЕР

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. При поддержке "Единой России" (ЕР) с 2019 года построены 1714 школ более чем на миллион мест, сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

"С 2019 года возведены 1714 объектов, рассчитанных более чем на миллион мест. Из них в 2025-м введены в эксплуатацию 80 объектов общей мощностью 67 662 места", — сказал Якушев в ходе всероссийского штаба по капремонту и строительству учреждений образования.

С 2019 по 2025 год, как отметил секретарь генсовета партии, введены в эксплуатацию 1693 детских сада, которые могут посещать более 248 тысяч детей.

Помимо строительства новых объектов, " Единая Россия " реализует программу по капитальному ремонту школ и детских садов. Так, с 2022 по 2025 год были отремонтированы более 6,5 тысячи школ.

"Отмечу, что большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположена в сельской местности и малых городах. Это 64,6 процента от общего объема. Это хороший показатель", — отметил Якушев.

Секретарь генсовета ЕР обратил внимание на то, что при текущих результатах ряд объектов по программам строительства и капремонта не был сдан.