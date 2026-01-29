Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево подпишет договор о покупке Домодедово в течение 5 рабочих дней - РИА Новости, 29.01.2026
18:03 29.01.2026 (обновлено: 18:30 29.01.2026)
Шереметьево подпишет договор о покупке Домодедово в течение 5 рабочих дней
Шереметьево подпишет договор о покупке Домодедово в течение 5 рабочих дней - РИА Новости, 29.01.2026
Шереметьево подпишет договор о покупке Домодедово в течение 5 рабочих дней
Договор о продаже "Домодедово" будет подписан с дочерней структурой "Шереметьево" ООО "Перспектива" в течение 5 рабочих дней, а передача имущества пройдет в... РИА Новости, 29.01.2026
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), перспектива, московская область (подмосковье)
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Перспектива, Московская область (Подмосковье)

Шереметьево подпишет договор о покупке Домодедово в течение 5 рабочих дней

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Договор о продаже "Домодедово" будет подписан с дочерней структурой "Шереметьево" ООО "Перспектива" в течение 5 рабочих дней, а передача имущества пройдет в течение 30 дней после дня оплаты, сообщили в пресс-службе организатора торгов ПСБ.
"Договор с покупателем будет подписан в течение 5 рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет... В соответствии с законодательством и регламентом проведения аукциона передача имущества и оформление права собственности осуществляются в течение 30 календарных дней после дня оплаты имущества", - говорится в сообщении.
Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Добраться с юго-запада Москвы до Домодедово стоит дороже, чем до Петербурга
27 января, 13:33
Всего на участие в торгах было подано пять заявок, до участия в аукционе были допущены два участника. Ранее о подаче заявок сообщали структуры "Шереметьево" и "Внуково".
"Продажа аэропорта "Домодедово" - знаковая сделка для всего российского авиарынка, а также важный этап реализации новой для ПСБ задачи по продаже федерального имущества. Механизм ускоренной приватизации позволяет гибко реагировать на вызовы современной глобальной повестки", - отмечено в пресс-релизе.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" прошли 29 января в формате голландского аукциона - с понижением стоимости. При этом минимально возможная стоимость составляла 66,1 миллиарда рублей, за эту сумму в итоге и был продан аэропорт.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
Самолет Saudia Airlines (Саудовская Аравия) в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Шереметьево и Домодедово подготовились к сильным морозам
24 января, 14:06
 
Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)ПерспективаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Пресс-центр
