Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Регулярные приостановки работы правительства Соединенных Штатов могут дискредитировать американскую демократическую систему и усилить роль исполнительной власти в стране, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.

Американское правительство на этой неделе может снова прекратить работу в связи с нежеланием сенаторов-демократов проголосовать в поддержку соответствующего проекта бюджета, если не будут внесены изменения в его положения, касающиеся финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ).