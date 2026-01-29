Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Регулярные приостановки работы правительства Соединенных Штатов могут дискредитировать американскую демократическую систему и усилить роль исполнительной власти в стране, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
Американское правительство на этой неделе может снова прекратить работу в связи с нежеланием сенаторов-демократов проголосовать в поддержку соответствующего проекта бюджета, если не будут внесены изменения в его положения, касающиеся финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ).
"Долгосрочным последствием постоянных шатдаунов может стать дискредитация демократии: они доказывают, что демократия неработоспособна и неспособна даже обеспечить функционирование правительства. В результате это приведет к перераспределению власти в пользу исполнительной ветви", - сказал Робертс.
В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.