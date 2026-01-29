Рейтинг@Mail.ru
Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 29.01.2026 (обновлено: 23:53 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/shatdaun-2071101634.html
Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США
Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США - РИА Новости, 29.01.2026
Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США
Регулярные приостановки работы правительства Соединенных Штатов могут дискредитировать американскую демократическую систему и усилить роль исполнительной власти РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T23:52:00+03:00
2026-01-29T23:53:00+03:00
в мире
сша
пол крейг робертс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_b1c3809fb209294842b49619aefb01cd.jpg
https://ria.ru/20260129/demokraty-2071095656.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2071080368.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcfa877da0f3124dfa3b26f186918be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пол крейг робертс
В мире, США, Пол Крейг Робертс
Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США

Экс-чиновник США Робертс: частые шатдауны дискредитируют принципы демократии

© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Регулярные приостановки работы правительства Соединенных Штатов могут дискредитировать американскую демократическую систему и усилить роль исполнительной власти в стране, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
Американское правительство на этой неделе может снова прекратить работу в связи с нежеланием сенаторов-демократов проголосовать в поддержку соответствующего проекта бюджета, если не будут внесены изменения в его положения, касающиеся финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ).
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эксперт рассказал, зачем Демократическая партия США угрожает шатдауном
Вчера, 22:46
"Долгосрочным последствием постоянных шатдаунов может стать дискредитация демократии: они доказывают, что демократия неработоспособна и неспособна даже обеспечить функционирование правительства. В результате это приведет к перераспределению власти в пользу исполнительной ветви", - сказал Робертс.
В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
У США должна быть самая низкая базовая ставка в мире, заявил Трамп
Вчера, 20:23
 
В миреСШАПол Крейг Робертс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала