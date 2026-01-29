https://ria.ru/20260129/sever-2070971684.html
ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 29.01.2026
ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Киев за сутки потерял более 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:32:00+03:00
2026-01-29T13:32:00+03:00
2026-01-29T13:38:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, киев, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 90 военных и 6 авто в зоне действий "Севера" за сутки