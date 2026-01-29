Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 29.01.2026 (обновлено: 13:38 29.01.2026)
ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Киев за сутки потерял более 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.01.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял свыше 90 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
