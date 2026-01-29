Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области
29.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 29.01.2026
ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области
ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области
Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили точку запуска гексакоптера "Баба-Яга" ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке. РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили точку запуска гексакоптера "Баба-Яга" ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"Силами артиллерийской батареи 1431 мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" была уничтожена точка запуска гексакоптера "Баба-Яга" ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе получения данных от воздушной разведки и пунктов воздушного наблюдения подразделению удалось вычислить место нахождения операторов и точку запуска беспилотника.
"Расчётом гаубицы Д-30 было нанесено огневое поражение по противнику осколочно-фугасными боеприпасами. В результате уничтожения точки запуска и опорного пункта на данном участке буферной зоны безопасности появление "Бабы-Яги" ВСУ больше не наблюдалось", - дополнили в группировке.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
