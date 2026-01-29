https://ria.ru/20260129/sever-2070915285.html
ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области
ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2026
ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области
Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили точку запуска гексакоптера "Баба-Яга" ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:59:00+03:00
2026-01-29T09:59:00+03:00
2026-01-29T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260127/gerasimov-2070461985.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области
РИА Новости: ВС РФ уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области