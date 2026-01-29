ВС России уничтожили точку запуска "Бабы-Яги" в Харьковской области

Уточняется, что в ходе получения данных от воздушной разведки и пунктов воздушного наблюдения подразделению удалось вычислить место нахождения операторов и точку запуска беспилотника.

"Расчётом гаубицы Д-30 было нанесено огневое поражение по противнику осколочно-фугасными боеприпасами. В результате уничтожения точки запуска и опорного пункта на данном участке буферной зоны безопасности появление "Бабы-Яги" ВСУ больше не наблюдалось", - дополнили в группировке.