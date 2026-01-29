Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена на серебро достигла нового рекорда - РИА Новости, 29.01.2026
17:18 29.01.2026
Биржевая цена на серебро достигла нового рекорда
Биржевая цена на серебро подскакивает почти на 7%, и показатель впервые в истории оказался выше отметки в 121 доллар за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 29.01.2026
Биржевая цена на серебро достигла нового рекорда

Биржевая цена на серебро впервые в истории поднялась выше 121 доллара за унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин
Металлург укладывает на тележку свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы
Металлург укладывает на тележку свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Биржевая цена на серебро подскакивает почти на 7%, и показатель впервые в истории оказался выше отметки в 121 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.12 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 6,75% - до 121,205 доллара за унцию.
