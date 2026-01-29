https://ria.ru/20260129/serebro-2071044326.html
Биржевая цена на серебро достигла нового рекорда
Биржевая цена на серебро подскакивает почти на 7%, и показатель впервые в истории оказался выше отметки в 121 доллар за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:18:00+03:00
2026-01-29T17:18:00+03:00
2026-01-29T17:18:00+03:00
экономика
Биржевая цена на серебро достигла нового рекорда
Биржевая цена на серебро впервые в истории поднялась выше 121 доллара за унцию