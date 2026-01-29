https://ria.ru/20260129/serebro-2070911056.html
Биржевая цена серебра побила рекорд
Биржевая стоимость серебра обновила исторический максимум, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Биржевая стоимость серебра обновила исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 09:24 мск цена мартовского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex поднималась на шесть процентов — до 120,28 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достигал рекордного уровня в 120,518 доллара.
Утром котировки золота также достигли исторического рекорда в 5625,89 доллара за унцию.
Аналитики объясняют удорожание драгоценных металлов ослаблением доллара. Этому способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии, а также нападки американской администрации на Федеральную резервную систему.