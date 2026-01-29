Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена серебра побила рекорд - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 29.01.2026 (обновлено: 09:48 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/serebro-2070911056.html
Биржевая цена серебра побила рекорд
Биржевая цена серебра побила рекорд - РИА Новости, 29.01.2026
Биржевая цена серебра побила рекорд
Биржевая стоимость серебра обновила исторический максимум, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:30:00+03:00
2026-01-29T09:48:00+03:00
экономика
дональд трамп
гренландия
сша
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067754052_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_0d30a3e790e6d565e78d6fccedf449b0.jpg
https://ria.ru/20260123/khazanov-2069993742.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070764071.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067754052_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_e3be1e0e225a4948e0ec76531c2145b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дональд трамп, гренландия, сша, золото
Экономика, Дональд Трамп, Гренландия, США, Золото
Биржевая цена серебра побила рекорд

Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $120 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро высшей пробы
Гранулированное серебро высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Гранулированное серебро высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Биржевая стоимость серебра обновила исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 09:24 мск цена мартовского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex поднималась на шесть процентов — до 120,28 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достигал рекордного уровня в 120,518 доллара.
Металлург укладывает на тележку свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Аналитик рассказал, когда серебро достигнет 1000 долларов за унцию
23 января, 22:55
Утром котировки золота также достигли исторического рекорда в 5625,89 доллара за унцию.
Аналитики объясняют удорожание драгоценных металлов ослаблением доллара. Этому способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии, а также нападки американской администрации на Федеральную резервную систему.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Золотое ускорение Трампа
Вчера, 14:19
 
ЭкономикаДональд ТрампГренландияСШАЗолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала