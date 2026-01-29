Сенатор США задался вопросом о подарках Трампу перед снижением пошлин

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский сенатор Рон Уайден задался вопросом о законности получения президентом США Дональдом Трампом подарка в виде часов Rolex и килограммового слитка золота от швейцарских бизнесменов перед тем, как снизить пошлины в отношении Швейцарии, передает агентство Блумберг.
"
"Сенатор США Рон Уайден запросил подробный отчет о том, как Дональд Трамп принял настольные часы Rolex и слиток золота весом один килограмм от швейцарских бизнесменов незадолго до того, как президент снизил тарифы, которые он ранее ввел в отношении Швейцарии. Демократ из Орегона также спросил торгового представителя США Джеймисона Грира, не нарушают ли эти подарки, которые Трамп принял в качестве пожертвований для своей президентской библиотеки, закон о получении подарков лицами, занимающими государственные должности", - пишет агентство со ссылкой на письмо сенатора.
Уайден поинтересовался у Грира, уведомили ли его бизнесмены о данных подарках до или после вручения их главе Белого дома, а также какие американские чиновники рекомендовали снизить пошлины в отношении Швейцарии, поскольку, по его мнению, подобные подарки создают "явный конфликт интересов".
США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. В начале августа американский лидер проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения по тарифам.
Шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, 4 ноября встретились в Вашингтоне с Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт швейцарских товаров. Речь якобы не шла о прямых переговорах, а представители правительства конфедерации не присутствовали на встрече.
В ноябре министр экономики Швейцарии сообщил, что США согласились снизить пошлины на швейцарский экспорт с 39% до 15%.
