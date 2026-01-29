Рейтинг@Mail.ru
Сенатор США задался вопросом о подарках Трампу перед снижением пошлин - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/senator-2071041521.html
Сенатор США задался вопросом о подарках Трампу перед снижением пошлин
Сенатор США задался вопросом о подарках Трампу перед снижением пошлин - РИА Новости, 29.01.2026
Сенатор США задался вопросом о подарках Трампу перед снижением пошлин
Американский сенатор Рон Уайден задался вопросом о законности получения президентом США Дональдом Трампом подарка в виде часов Rolex и килограммового слитка... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:08:00+03:00
2026-01-29T17:08:00+03:00
в мире
швейцария
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
cartier
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_853a6d879b9517c8a082bc16cb20c1a6.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069402617.html
https://ria.ru/20250830/zoloto-2038506018.html
швейцария
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8182cda370db2eecf77da6be5fbb776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, cartier
В мире, Швейцария, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Cartier
Сенатор США задался вопросом о подарках Трампу перед снижением пошлин

Сенатор Уайден запросил подробный отчет о том, как Трамп принял часы Rolex

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американский сенатор Рон Уайден задался вопросом о законности получения президентом США Дональдом Трампом подарка в виде часов Rolex и килограммового слитка золота от швейцарских бизнесменов перед тем, как снизить пошлины в отношении Швейцарии, передает агентство Блумберг.
«
"Сенатор США Рон Уайден запросил подробный отчет о том, как Дональд Трамп принял настольные часы Rolex и слиток золота весом один килограмм от швейцарских бизнесменов незадолго до того, как президент снизил тарифы, которые он ранее ввел в отношении Швейцарии. Демократ из Орегона также спросил торгового представителя США Джеймисона Грира, не нарушают ли эти подарки, которые Трамп принял в качестве пожертвований для своей президентской библиотеки, закон о получении подарков лицами, занимающими государственные должности", - пишет агентство со ссылкой на письмо сенатора.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп похвалил Швейцарию за отличные часы
21 января, 18:59
Уайден поинтересовался у Грира, уведомили ли его бизнесмены о данных подарках до или после вручения их главе Белого дома, а также какие американские чиновники рекомендовали снизить пошлины в отношении Швейцарии, поскольку, по его мнению, подобные подарки создают "явный конфликт интересов".
США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. В начале августа американский лидер проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения по тарифам.
Шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, 4 ноября встретились в Вашингтоне с Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт швейцарских товаров. Речь якобы не шла о прямых переговорах, а представители правительства конфедерации не присутствовали на встрече.
В ноябре министр экономики Швейцарии сообщил, что США согласились снизить пошлины на швейцарский экспорт с 39% до 15%.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Швейцарские производители золота отказались переносить производство в США
30 августа 2025, 13:51
 
В миреШвейцарияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампCartier
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала