Сенатор США задался вопросом о подарках Трампу перед снижением пошлин

"Сенатор США Рон Уайден запросил подробный отчет о том, как Дональд Трамп принял настольные часы Rolex и слиток золота весом один килограмм от швейцарских бизнесменов незадолго до того, как президент снизил тарифы, которые он ранее ввел в отношении Швейцарии. Демократ из Орегона также спросил торгового представителя США Джеймисона Грира, не нарушают ли эти подарки, которые Трамп принял в качестве пожертвований для своей президентской библиотеки, закон о получении подарков лицами, занимающими государственные должности", - пишет агентство со ссылкой на письмо сенатора.