https://ria.ru/20260129/sbu-2070944869.html
СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости из ДНР
СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости из ДНР - РИА Новости, 29.01.2026
СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости из ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения внештатному фотокорреспонденту РИА Новости, уроженцу ДНР Александру Гаюку, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:51:00+03:00
2026-01-29T11:51:00+03:00
2026-01-29T11:51:00+03:00
украина
служба безопасности украины
происшествия
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
https://ria.ru/20260129/plennyj-2070902368.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба безопасности украины, происшествия, донецкая народная республика, россия
Украина, Служба безопасности Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия
СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости из ДНР
СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости Гаюку из ДНР