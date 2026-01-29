Рейтинг@Mail.ru
11:51 29.01.2026
СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости из ДНР
СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости из ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения внештатному фотокорреспонденту РИА Новости, уроженцу ДНР Александру Гаюку, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:51:00+03:00
2026-01-29T11:51:00+03:00
украина
служба безопасности украины
происшествия
донецкая народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
россия
украина, служба безопасности украины, происшествия, донецкая народная республика, россия
Украина, Служба безопасности Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия
СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости из ДНР

СБУ заочно предъявила обвинения фотокорреспонденту РИА Новости Гаюку из ДНР

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения внештатному фотокорреспонденту РИА Новости, уроженцу ДНР Александру Гаюку, сообщается на сайте офиса Генерального прокурора Украины.
На сайте опубликованы уведомление о заочном предъявлении обвинений Гаюку в "коллаборационистской деятельности", а также повестка с вызовом в суд. Документы датированы 27 января 2026 года.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке
УкраинаСлужба безопасности УкраиныПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
