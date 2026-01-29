Политолог рассказал о страхе жителей Киева перед СБУ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Жители Киева боятся, что соседи сдадут их в СБУ за критику властей, заявил aif.ru политолог, член совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров.
"На днях я разговаривал со своим знакомым из Киева о делах в городе. Он живет на Троещине – это микрорайон на левом берегу с населением около 400 тысяч человек. ТЭЦ-5, обеспечивающая эту территорию, выведена из строя ударами беспилотников, и теперь у людей нет ни тепла, ни электричества, ни канализации. Власти организовали так называемые "пункты несокрушимости" (пункты обогрева). По телевизору показывают красивую картинку, как там можно попить чаю, но это не выход из положения. Такое решение может помочь десяти или сотне человек, но куда деваться сотням тысяч? Я спросил соседа: "Почему вы не снесете Кличко или не доберетесь до Зеленского? Выходите на улицы!" Сосед признался, что боится не то, что действовать, а даже говорить о протестах", — рассказал политолог.
Знакомый также рассказал Вакарову, что даже при беседах с соседом у него складывается впечатление, что тот что-то выпытывает, чтобы потом сдать СБУ. "Сам мой знакомый прячется от ТЦК (военкомата - ред.) и боится, что сосед на него донесет и его посадят. Наш диалог закончился на том, что я сказал: "Ну посадят тебя — мы придем и освободим. А что ты сейчас? Ты и так почти в тюрьме живешь: на улицу выйти не можешь, всего боишься, находишься фактически под домашним арестом". То есть люди запуганы: они боятся собственных соседей и боятся даже заговаривать о протестах", — добавил политолог.