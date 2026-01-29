Рейтинг@Mail.ru
ЕС внес телеведущего Павла Зарубина в санкционный список
16:11 29.01.2026 (обновлено: 17:50 29.01.2026)
ЕС внес телеведущего Павла Зарубина в санкционный список
Евросоюз внес телеведущего Павла Зарубина, работающего на телеканале "Россия 1", в санкционный список ЕС, следует из регламента о мерах ограничительного... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, россия, павел зарубин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Павел Зарубин, Евросоюз, Санкции в отношении России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВедущий, журналист Павел Зарубин во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Ведущий, журналист Павел Зарубин во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз внес телеведущего Павла Зарубина, работающего на телеканале "Россия 1", в санкционный список ЕС, следует из регламента о мерах ограничительного характера в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, опубликованного в Официальном журнале ЕС.
"Павел Александрович Зарубин", - указывается в документе.
Евросоюз обосновывает внесение Зарубина в санкционный список его работой с президентской администрацией.
Артист балета Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС внес артиста балета Полунина в санкционный список
В миреРоссияПавел ЗарубинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
