Израильская артиллерия открыла огонь по окраинам южных провинций Сирии - РИА Новости, 29.01.2026
20:44 29.01.2026
Израильская артиллерия открыла огонь по окраинам южных провинций Сирии
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Артиллерия армии Израиля открыла огонь по окраинам провинций Кунейтра и Дераа на юге Сирии, жертв среди местного населения нет, пишет сирийское государственное агентство SANA.
"В четверг израильские оккупационные силы подвергли артиллерийскому обстрелу западные районы провинции Дераа и северные районы провинции Кунейтра, жертв не зафиксировано",- пишет агентство.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт
28 января, 14:28
Согласно данной информации в Дераа, израильская артиллерия нанесла удар по району между населенными пунктами Абидин и Маария в западной части провинции. В свою очередь в Кунейтре артиллерийскому обстрелу подверглись окраины населенного пункта Джабата аль-Хашаб в северной части провинции
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло 18 декабря прошлого года заявила, что израильские вторжения и удары на юге Сирии усугубляют хрупкость ситуации с безопасностью на местах, подчеркнув необходимость соблюдения Соглашения о разъединении сил 1974 года.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью американской газете Washington Post в ноябре прошлого года отметил, что израильское вторжение в Сирию обусловлено не соображениями безопасности, а "экспансионистскими амбициями". Он отметил, что Дамаск вовлечен в прямые переговоры с Израилем, однако для продвижения в данном вопросе Израиль должен отойти к границам по состоянию на 8 декабря 2024 года.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
