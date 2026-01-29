Израильская артиллерия открыла огонь по окраинам южных провинций Сирии

"В четверг израильские оккупационные силы подвергли артиллерийскому обстрелу западные районы провинции Дераа и северные районы провинции Кунейтра, жертв не зафиксировано",- пишет агентство.

Согласно данной информации в Дераа, израильская артиллерия нанесла удар по району между населенными пунктами Абидин и Маария в западной части провинции. В свою очередь в Кунейтре артиллерийскому обстрелу подверглись окраины населенного пункта Джабата аль-Хашаб в северной части провинции