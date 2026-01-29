Израильская артиллерия открыла огонь по окраинам южных провинций Сирии

БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Артиллерия армии Израиля открыла огонь по окраинам провинций Кунейтра и Дераа на юге Сирии, жертв среди местного населения нет, пишет сирийское государственное агентство SANA.
"В четверг израильские оккупационные силы подвергли артиллерийскому обстрелу западные районы провинции Дераа и северные районы провинции Кунейтра, жертв не зафиксировано",- пишет агентство.
Согласно данной информации в Дераа, израильская артиллерия нанесла удар по району между населенными пунктами Абидин и Маария в западной части провинции. В свою очередь в Кунейтре артиллерийскому обстрелу подверглись окраины населенного пункта Джабата аль-Хашаб в северной части провинции
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло 18 декабря прошлого года заявила, что израильские вторжения и удары на юге Сирии усугубляют хрупкость ситуации с безопасностью на местах, подчеркнув необходимость соблюдения Соглашения о разъединении сил 1974 года.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью американской газете Washington Post в ноябре прошлого года отметил, что израильское вторжение в Сирию обусловлено не соображениями безопасности, а "экспансионистскими амбициями". Он отметил, что Дамаск вовлечен в прямые переговоры с Израилем, однако для продвижения в данном вопросе Израиль должен отойти к границам по состоянию на 8 декабря 2024 года.