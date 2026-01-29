https://ria.ru/20260129/samolety-2071076391.html
Аэропорт Махачкалы не принимает самолеты из-за тумана
Аэропорт Махачкалы на принимает самолеты из-за тумана, на запасные аэродромы ушли четыре борта, вылеты приостановлены, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 29.01.2026
