https://ria.ru/20260129/samolet-2070885020.html
Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета
Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета - РИА Новости, 29.01.2026
Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета
Колумбийская авиакомпания Satena подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа самолета Beechcraft, потерпевшего крушение при выполнении рейса из Кукуты в РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T01:52:00+03:00
2026-01-29T01:52:00+03:00
2026-01-29T10:22:00+03:00
в мире
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070919883_0:511:2048:1663_1920x0_80_0_0_5febbb6f93e75369ea14be2aed1702e2.jpg
https://ria.ru/20260111/kolumbiya-2067189967.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070919883_0:228:2048:1764_1920x0_80_0_0_0dd7f7561ed995fb2f642321e1ec21b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия
Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета
Satena подтвердила гибель 15 человек на борту упавшего в Колумбии самолета
МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Колумбийская авиакомпания Satena подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа самолета Beechcraft, потерпевшего крушение при выполнении рейса из Кукуты в Оканью.
"Авиакомпания Satena с глубоким сожалением сообщает, что воздушное судно Beechcraft с регистрационным номером HK-4709, выполнявшее рейс NSE 8849 по маршруту Кукута - Оканья, потерпело фатальную аварию, в результате которой погибли 15 человек", - говорится в коммюнике в блоге перевозчика в соцсети Х.
Как уточняется, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Согласно опубликованному списку, среди пассажиров были колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.