Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета
01:52 29.01.2026 (обновлено: 10:22 29.01.2026)
Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета
Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета
Колумбийская авиакомпания Satena подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа самолета Beechcraft, потерпевшего крушение при выполнении рейса из Кукуты в РИА Новости, 29.01.2026
Satena подтвердила гибель людей на борту упавшего в Колумбии самолета

Satena подтвердила гибель 15 человек на борту упавшего в Колумбии самолета

МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Колумбийская авиакомпания Satena подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа самолета Beechcraft, потерпевшего крушение при выполнении рейса из Кукуты в Оканью.
"Авиакомпания Satena с глубоким сожалением сообщает, что воздушное судно Beechcraft с регистрационным номером HK-4709, выполнявшее рейс NSE 8849 по маршруту Кукута - Оканья, потерпело фатальную аварию, в результате которой погибли 15 человек", - говорится в коммюнике в блоге перевозчика в соцсети Х.
Как уточняется, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Согласно опубликованному списку, среди пассажиров были колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.
Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии
11 января, 04:02
