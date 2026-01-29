Рейтинг@Mail.ru
СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет
00:55 29.01.2026 (обновлено: 10:20 29.01.2026)
СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет
в мире
колумбия
колумбия
в мире, колумбия
В мире, Колумбия
© REUTERS / NotiplayaМесто крушения самолета в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен, Колумбия
Место крушения самолета в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен, Колумбия
МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Пропавший ранее в Колумбии самолет авиакомпании Satena, выполнявший рейс Кукута - Оканья с 13 пассажирами и двумя членами экипажа, найден разбившимся, все находившиеся на борту погибли, сообщила радиостанция Caracol.
"Единый координационный штаб подтвердил обнаружение воздушного судна Satena, потерявшего связь ранее сегодня. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. В отчете также отмечается, что выживших нет", - говорится сообщении на сайте радиостанции.
Самолет Beechcraft 1900 с бортовым номером HK4709 следовал по маршруту Кукута - Оканья и исчез с радаров около полудня по местному времени. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа.
Согласно опубликованному в местных СМИ списку, среди пассажиров находился колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.
Певец Йейсон Хименес - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии
11 января, 04:02
 
