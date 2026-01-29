СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет

МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Пропавший ранее в Колумбии самолет авиакомпании Satena, выполнявший рейс Кукута - Оканья с 13 пассажирами и двумя членами экипажа, найден разбившимся, все находившиеся на борту погибли, сообщила радиостанция Пропавший ранее в Колумбии самолет авиакомпании Satena, выполнявший рейс Кукута - Оканья с 13 пассажирами и двумя членами экипажа, найден разбившимся, все находившиеся на борту погибли, сообщила радиостанция Caracol

"Единый координационный штаб подтвердил обнаружение воздушного судна Satena, потерявшего связь ранее сегодня. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. В отчете также отмечается, что выживших нет", - говорится сообщении на сайте радиостанции.

Самолет Beechcraft 1900 с бортовым номером HK4709 следовал по маршруту Кукута - Оканья и исчез с радаров около полудня по местному времени. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа.