https://ria.ru/20260129/samolet-2070880656.html
СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет
СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет
Пропавший ранее в Колумбии самолет авиакомпании Satena, выполнявший рейс Кукута - Оканья с 13 пассажирами и двумя членами экипажа, найден разбившимся, все... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T00:55:00+03:00
2026-01-29T00:55:00+03:00
2026-01-29T10:20:00+03:00
в мире
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070919574_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_e918060f27a69ceb5e9364761d71ed37.jpg
https://ria.ru/20260111/kolumbiya-2067189967.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070919574_0:523:2048:2059_1920x0_80_0_0_23fa930a722c59c7d11d79bfdcde2ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия
СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет
Caracol: пропавший в Колумбии самолет авиакомпании Satena разбился, выживших нет
МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости.
Пропавший ранее в Колумбии самолет авиакомпании Satena, выполнявший рейс Кукута - Оканья с 13 пассажирами и двумя членами экипажа, найден разбившимся, все находившиеся на борту погибли, сообщила радиостанция Caracol
.
"Единый координационный штаб подтвердил обнаружение воздушного судна Satena, потерявшего связь ранее сегодня. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. В отчете также отмечается, что выживших нет", - говорится сообщении на сайте радиостанции.
Самолет Beechcraft 1900 с бортовым номером HK4709 следовал по маршруту Кукута - Оканья и исчез с радаров около полудня по местному времени. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа.
Согласно опубликованному в местных СМИ списку, среди пассажиров находился колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.