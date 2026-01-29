Киселев: российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах

«

"Российский и джазовый, и классический саксофон – это выдающееся достижение страны. И благодаря молодым людям, для меня они все в сыновья годятся, Россия звучит ярко, сильно и красиво. Об этом говорят победы на международных конкурсах, которые до сих пор были бы бессмысленны без участия России. Потому что именно россияне задают там тон", - сказал Киселев в ходе круглого стола на тему: "Российские музыкальные инструменты: вопросы импортозамещения и перспективы отрасли" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".