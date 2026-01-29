https://ria.ru/20260129/saksofon-2071040918.html
Киселев: российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах
Киселев: российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах, которые были бы бессмысленны без участия РФ, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Российский и джазовый, и классический саксофон – это выдающееся достижение страны. И благодаря молодым людям, для меня они все в сыновья годятся, Россия звучит ярко, сильно и красиво. Об этом говорят победы на международных конкурсах, которые до сих пор были бы бессмысленны без участия России. Потому что именно россияне задают там тон", - сказал Киселев в ходе круглого стола на тему: "Российские музыкальные инструменты: вопросы импортозамещения и перспективы отрасли" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что российские исполнители демонстрируют, каким может быть звучание саксофона, и показывают, как извлекать звук, чтобы он звучал особенно выразительно.
"Всем, кто не слышал этого, я рекомендую просто купить билеты, пойти поинтересоваться и получить удовольствие, пригласить своих любимых людей, семью и сделать вечер своей жизни счастливым", - заключил Киселев
В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и Евразийской ассоциацией саксофонистов.