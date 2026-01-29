Рейтинг@Mail.ru
Киселев: российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:04 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/saksofon-2071040918.html
Киселев: российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах
Киселев: российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах - РИА Новости, 29.01.2026
Киселев: российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах
Российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах, которые были бы бессмысленны без участия РФ, считает генеральный директор международной... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:04:00+03:00
2026-01-29T17:04:00+03:00
культура
россия
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043972705_0:166:2911:1803_1920x0_80_0_0_5d3b76af4f8be4a4af2f6c044b857ed4.jpg
https://ria.ru/20250915/pinchuk-2042108563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043972705_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_741fbc652371fc52f8fcfeac623561cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий киселев
Культура, Россия, Дмитрий Киселев

Киселев: российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский саксовфонист Сергей Головня
Российский саксовфонист Сергей Головня - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российский саксовфонист Сергей Головня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские саксофонисты задают тон на международных конкурсах, которые были бы бессмысленны без участия РФ, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«
"Российский и джазовый, и классический саксофон – это выдающееся достижение страны. И благодаря молодым людям, для меня они все в сыновья годятся, Россия звучит ярко, сильно и красиво. Об этом говорят победы на международных конкурсах, которые до сих пор были бы бессмысленны без участия России. Потому что именно россияне задают там тон", - сказал Киселев в ходе круглого стола на тему: "Российские музыкальные инструменты: вопросы импортозамещения и перспективы отрасли" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что российские исполнители демонстрируют, каким может быть звучание саксофона, и показывают, как извлекать звук, чтобы он звучал особенно выразительно.
"Всем, кто не слышал этого, я рекомендую просто купить билеты, пойти поинтересоваться и получить удовольствие, пригласить своих любимых людей, семью и сделать вечер своей жизни счастливым", - заключил Киселев.
В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и Евразийской ассоциацией саксофонистов.
Музыкант Дмитрий Пинчук - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Российский саксофонист Пинчук победил на международном конкурсе в Германии
15 сентября 2025, 20:51
 
КультураРоссияДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала