Посадка самолета Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово. Архивное фото

S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь"), крупнейший базовый перевозчик "Домодедово", уверена в конструктивном взаимодействии с новым владельцем авиагавани и подтверждает планы по развитию перевозок через этот аэропорт, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее пресс-служба ПСБ сообщила, что структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - признана победителем на торгах по продаже аэропорта "Домодедово", предложив цену в 66,1 миллиарда рублей.

"S7 Airlines, крупнейший базовый перевозчик аэропорта Домодедово, уверен в тесном и конструктивном взаимодействии с новым владельцем для поддержания высокого качества обслуживания пассажиров, надежности и эффективности работы авиаузла. S7 Airlines подтверждает долгосрочные планы по развитию перевозок через Домодедово", - рассказали в S7.