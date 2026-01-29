https://ria.ru/20260129/s7-2071066112.html
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово - РИА Новости, 29.01.2026
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово
Авиакомпания S7 ("Сибирь"), крупнейший базовый перевозчик "Домодедово", уверена в конструктивном взаимодействии с новым владельцем авиагавани и подтверждает... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:46:00+03:00
2026-01-29T18:46:00+03:00
2026-01-29T18:46:00+03:00
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730667466_0:192:2887:1815_1920x0_80_0_0_5009a3ad37743210e6fbfffccfc82d3f.jpg
https://ria.ru/20260124/aeroport-2070065702.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730667466_0:0:2435:1826_1920x0_80_0_0_0b995e95607681c3acc227fd654ad886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), s7 airlines, шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), S7 Airlines, Шереметьево (аэропорт)
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово
S7 уверена в конструктивном взаимодействии с новым владельцем Домодедово
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Авиакомпания S7 ("Сибирь"), крупнейший базовый перевозчик "Домодедово", уверена в конструктивном взаимодействии с новым владельцем авиагавани и подтверждает планы по развитию перевозок через этот аэропорт, сообщили
РИА Новости в компании.
Ранее пресс-служба ПСБ сообщила, что структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - признана победителем на торгах по продаже аэропорта "Домодедово", предложив цену в 66,1 миллиарда рублей.
"S7 Airlines, крупнейший базовый перевозчик аэропорта Домодедово, уверен в тесном и конструктивном взаимодействии с новым владельцем для поддержания высокого качества обслуживания пассажиров, надежности и эффективности работы авиаузла. S7 Airlines подтверждает долгосрочные планы по развитию перевозок через Домодедово", - рассказали в S7.
В авиакомпании отметили, что продолжат инвестировать в развитие маршрутной сети и укрепление технической базы на площадке "Домодедово".