Рейтинг@Mail.ru
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/s7-2071066112.html
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово - РИА Новости, 29.01.2026
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово
Авиакомпания S7 ("Сибирь"), крупнейший базовый перевозчик "Домодедово", уверена в конструктивном взаимодействии с новым владельцем авиагавани и подтверждает... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:46:00+03:00
2026-01-29T18:46:00+03:00
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730667466_0:192:2887:1815_1920x0_80_0_0_5009a3ad37743210e6fbfffccfc82d3f.jpg
https://ria.ru/20260124/aeroport-2070065702.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730667466_0:0:2435:1826_1920x0_80_0_0_0b995e95607681c3acc227fd654ad886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), s7 airlines, шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), S7 Airlines, Шереметьево (аэропорт)
S7 подтвердила планы по развитию перевозок через Домодедово

S7 уверена в конструктивном взаимодействии с новым владельцем Домодедово

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосадка самолета Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово
Посадка самолета Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Посадка самолета Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь"), крупнейший базовый перевозчик "Домодедово", уверена в конструктивном взаимодействии с новым владельцем авиагавани и подтверждает планы по развитию перевозок через этот аэропорт, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее пресс-служба ПСБ сообщила, что структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - признана победителем на торгах по продаже аэропорта "Домодедово", предложив цену в 66,1 миллиарда рублей.
"S7 Airlines, крупнейший базовый перевозчик аэропорта Домодедово, уверен в тесном и конструктивном взаимодействии с новым владельцем для поддержания высокого качества обслуживания пассажиров, надежности и эффективности работы авиаузла. S7 Airlines подтверждает долгосрочные планы по развитию перевозок через Домодедово", - рассказали в S7.
В авиакомпании отметили, что продолжат инвестировать в развитие маршрутной сети и укрепление технической базы на площадке "Домодедово".
Самолет Saudia Airlines (Саудовская Аравия) в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Шереметьево и Домодедово подготовились к сильным морозам
24 января, 14:06
 
Домодедово (аэропорт)S7 AirlinesШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала